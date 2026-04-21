Ещё два человека в Латвии заразились корью

Больше всего заболевших - среди детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет. Эпидемиологически связаны 43 случая, для четырех случаев источник инфекции не установлен. ЦПКЗ проводит эпидемиологическое расследование в связи со вспышкой кори и организует меры инфекционного контроля.

Число выявленных контактных лиц очень велико, объяснили в центре. В том числе это контакты в образовательных учреждениях, а также за их пределами - в семьях пациентов, на публичных мероприятиях, в международном транспорте и других местах.

Риск дальнейшего распространения инфекции, особенно среди невакцинированных лиц, оценивается как высокий, отмечают в ЦПКЗ. Кроме того, невозможно выявить все контактные лица, особенно случайные контакты в общественных местах.

Для актуализации вопросов диагностики, контроля и профилактики кори ЦПКЗ направил медицинским учреждениям методические материалы.

В центре обращают внимание, что корь - чрезвычайно заразная инфекция, которая нередко вызывает серьезные осложнения. Заразиться можно даже в помещении, где больной корью находился за два часа до этого, и единственным эффективным средством защиты от этой болезни является вакцинация.

По данным ЦПКЗ, охват детей вакцинацией против кори в Латвии снизился и не достигает необходимого для коллективного иммунитета уровня в 95%.