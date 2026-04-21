Ещё два человека в Латвии заразились корью

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 14:35

Новости Латвии

Зарегистрированы еще два случая заболевания корью, и общее число заболевших достигло 49, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Больше всего заболевших - среди детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет. Эпидемиологически связаны 43 случая, для четырех случаев источник инфекции не установлен. ЦПКЗ проводит эпидемиологическое расследование в связи со вспышкой кори и организует меры инфекционного контроля.

Число выявленных контактных лиц очень велико, объяснили в центре. В том числе это контакты в образовательных учреждениях, а также за их пределами - в семьях пациентов, на публичных мероприятиях, в международном транспорте и других местах.

Риск дальнейшего распространения инфекции, особенно среди невакцинированных лиц, оценивается как высокий, отмечают в ЦПКЗ. Кроме того, невозможно выявить все контактные лица, особенно случайные контакты в общественных местах.

Для актуализации вопросов диагностики, контроля и профилактики кори ЦПКЗ направил медицинским учреждениям методические материалы.

В центре обращают внимание, что корь - чрезвычайно заразная инфекция, которая нередко вызывает серьезные осложнения. Заразиться можно даже в помещении, где больной корью находился за два часа до этого, и единственным эффективным средством защиты от этой болезни является вакцинация.

По данным ЦПКЗ, охват детей вакцинацией против кори в Латвии снизился и не достигает необходимого для коллективного иммунитета уровня в 95%.

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны
«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает
Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента
«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

