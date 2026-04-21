Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Апреля Завтра: Anastasija, Margers
Доступность

Робот обогнал людей на полумарафоне — и это уже не шутка!

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 15:16

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока люди бегут на пределе, машина просто не устаёт.

На забеге в Beijing E-Town произошло то, что ещё недавно звучало как фантастика: гуманоидный робот прошёл полумарафон быстрее действующего человеческого рекорда.

21 километр — за 50 минут 26 секунд.

Для сравнения: рекорд человека, установленный Джейкоб Киплимо, — около 57 минут.

Разрыв — почти семь минут.

Робота создала компания Honor. Инженеры говорят, что изначально копировали лучших бегунов: длинные ноги, «правильная» геометрия тела и мощная система жидкостного охлаждения.

И это звучит как детали спорткара.

На дистанцию вышли более 100 машин.
Некоторые падали на старте. Другие врезались в ограждения. У многих перегревались моторы.

Но часть — бежала.

Около 40% роботов двигались полностью автономно — без управления человеком. Остальные контролировались дистанционно.

Люди тоже участвовали — около 12 тысяч. Но бежали по отдельным дорожкам.

Чтобы не мешать друг другу.

Любопытная деталь: самый быстрый результат вообще показал управляемый робот — 48 минут. Но победу отдали автономной версии.

Потому что задача уже не в скорости.

А в самостоятельности.

Ещё год назад до финиша доходили единицы. Сейчас — уже десятки.

И это, возможно, важнее любых секунд.

Такие соревнования — не про шоу. Это испытания технологий, которые потом уходят в промышленность.

Как когда-то автогонки.

Только теперь на старте — не машины.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер
«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента
Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В джунглях нашли «туалетное дерево»: туда ходят все подряд!

Животные 18:11

Животные 0 комментариев

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

Читать
Загрузка

Важно 17:59

Важно 0 комментариев

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Читать

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Читать

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Выбор редакции 17:42

Выбор редакции 0 комментариев

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Читать

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Читать

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Новости Латвии 17:32

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

Читать

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

Читать