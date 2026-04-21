Робот обогнал людей на полумарафоне — и это уже не шутка!

На забеге в Beijing E-Town произошло то, что ещё недавно звучало как фантастика: гуманоидный робот прошёл полумарафон быстрее действующего человеческого рекорда.

21 километр — за 50 минут 26 секунд.

Для сравнения: рекорд человека, установленный Джейкоб Киплимо, — около 57 минут.

Разрыв — почти семь минут.

Робота создала компания Honor. Инженеры говорят, что изначально копировали лучших бегунов: длинные ноги, «правильная» геометрия тела и мощная система жидкостного охлаждения.

И это звучит как детали спорткара.

На дистанцию вышли более 100 машин.

Некоторые падали на старте. Другие врезались в ограждения. У многих перегревались моторы.

Но часть — бежала.

Около 40% роботов двигались полностью автономно — без управления человеком. Остальные контролировались дистанционно.

Люди тоже участвовали — около 12 тысяч. Но бежали по отдельным дорожкам.

Чтобы не мешать друг другу.

Любопытная деталь: самый быстрый результат вообще показал управляемый робот — 48 минут. Но победу отдали автономной версии.

Потому что задача уже не в скорости.

А в самостоятельности.

Ещё год назад до финиша доходили единицы. Сейчас — уже десятки.

И это, возможно, важнее любых секунд.

Такие соревнования — не про шоу. Это испытания технологий, которые потом уходят в промышленность.

Как когда-то автогонки.

Только теперь на старте — не машины.