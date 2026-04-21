Робот обогнал людей на полумарафоне — и это уже не шутка!

На забеге в Beijing E-Town произошло то, что ещё недавно звучало как фантастика: гуманоидный робот прошёл полумарафон быстрее действующего человеческого рекорда.
21 километр — за 50 минут 26 секунд.
Для сравнения: рекорд человека, установленный Джейкоб Киплимо, — около 57 минут.
Разрыв — почти семь минут.
Робота создала компания Honor. Инженеры говорят, что изначально копировали лучших бегунов: длинные ноги, «правильная» геометрия тела и мощная система жидкостного охлаждения.
И это звучит как детали спорткара.
На дистанцию вышли более 100 машин.
Некоторые падали на старте. Другие врезались в ограждения. У многих перегревались моторы.
Но часть — бежала.
Около 40% роботов двигались полностью автономно — без управления человеком. Остальные контролировались дистанционно.
Люди тоже участвовали — около 12 тысяч. Но бежали по отдельным дорожкам.
Чтобы не мешать друг другу.
Любопытная деталь: самый быстрый результат вообще показал управляемый робот — 48 минут. Но победу отдали автономной версии.
Потому что задача уже не в скорости.
А в самостоятельности.
Ещё год назад до финиша доходили единицы. Сейчас — уже десятки.
И это, возможно, важнее любых секунд.
Такие соревнования — не про шоу. Это испытания технологий, которые потом уходят в промышленность.
Как когда-то автогонки.
Только теперь на старте — не машины.