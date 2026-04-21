Хайп на негативе: взломанный бусик пекарни в центре Риги оказался пиар-акцией

Здание пекарни (одно и) расположено прямо напротив театра. Но то, а каком виде находился фургон, намекало либо на попытку его угона, либо грабежа: двери были приоткрыты, внутри - беспорядок.

В социальных сетях быстро появились первые публикации и снимки с места происшествия, на которых видно повреждённый фургон с выпечкой внутри. Пользователи выдвигают различные версии случившегося, пытаясь понять, что могло произойти ночью в центре города.

Однако судя по письму от рекламного агентства с фотографиями, присланного на почту Press.lv, это просто очередная пиар-акция. Очередной хайп на негативе.