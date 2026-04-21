«Вас уже выбрали»: как идеальная работа оказалась ловушкой

Рекрутер, «конфиденциальная вакансия», идеальное совпадение с опытом, зарплата — выше ожиданий. И всё это — без объявления, без конкурса, почти «только для вас».
Звучит знакомо?
Именно так сегодня выглядят новые мошеннические схемы с работой — только теперь они стали куда умнее.
История, описанная в The Guardian, начинается почти идеально. Сообщение было персонализированным, с правильными формулировками и ссылками на прошлый опыт. Даже профиль «рекрутера» нашёлся в LinkedIn.
Подозрение было.
Но и желание поверить — тоже.
И это ключ.
Современные схемы не давят — они подстраиваются.
Текст как будто написан под тебя. Вакансия — словно собрана из твоего CV. Условия — ровно те, что ты хочешь.
Слишком ровно.
Переломный момент наступает почти незаметно:
«Ваше резюме можно усилить. Есть специалист, он поможет».
И дальше — разговор о деньгах.
Так выглядит один из самых частых сценариев сейчас.
Мошенники не продают «работу».
Они продают подготовку к ней.
Причём делают это так, что человек уже мысленно «внутри процесса».
По данным банков и служб кибербезопасности, такие схемы растут лавинообразно. И дело не только в рынке труда.
С появлением ИИ письма стали чище, логичнее и… опаснее.
Если раньше ловили на ошибках и странных формулировках, теперь ловят на ощущении:
«наконец-то меня заметили».
И здесь ловушка закрывается.
Есть несколько признаков, которые повторяются:
— вакансия «слишком подходит»
— контакт начинается неожиданно
— email не корпоративный
— спешка: «нужно сейчас»
— деньги появляются до реального предложения
Но самое неприятное — даже если человек ничего не платит, он уже оставляет данные.
А это отдельный риск.
В какой-то момент автор истории просто остановилась и написала:
это похоже на мошенничество.
Ответа не было.
И остался странный осадок.
Не от потери денег — их не было.
От того, что на секунду всё выглядело настоящим.
И, возможно, могло бы быть.