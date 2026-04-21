«Вас уже выбрали»: как идеальная работа оказалась ловушкой

Редакция PRESS 21 апреля, 2026

Всюду жизнь 0 комментариев

Письмо пришло как из мечты.

Рекрутер, «конфиденциальная вакансия», идеальное совпадение с опытом, зарплата — выше ожиданий. И всё это — без объявления, без конкурса, почти «только для вас».

Звучит знакомо?

Именно так сегодня выглядят новые мошеннические схемы с работой — только теперь они стали куда умнее.

История, описанная в The Guardian, начинается почти идеально. Сообщение было персонализированным, с правильными формулировками и ссылками на прошлый опыт. Даже профиль «рекрутера» нашёлся в LinkedIn.

Подозрение было.
Но и желание поверить — тоже.

И это ключ.

Современные схемы не давят — они подстраиваются.
Текст как будто написан под тебя. Вакансия — словно собрана из твоего CV. Условия — ровно те, что ты хочешь.

Слишком ровно.

Переломный момент наступает почти незаметно:
«Ваше резюме можно усилить. Есть специалист, он поможет».

И дальше — разговор о деньгах.

Так выглядит один из самых частых сценариев сейчас.

Мошенники не продают «работу».
Они продают подготовку к ней.

Причём делают это так, что человек уже мысленно «внутри процесса».

По данным банков и служб кибербезопасности, такие схемы растут лавинообразно. И дело не только в рынке труда.

С появлением ИИ письма стали чище, логичнее и… опаснее.

Если раньше ловили на ошибках и странных формулировках, теперь ловят на ощущении:
«наконец-то меня заметили».

И здесь ловушка закрывается.

Есть несколько признаков, которые повторяются:

— вакансия «слишком подходит»
— контакт начинается неожиданно
— email не корпоративный
— спешка: «нужно сейчас»
— деньги появляются до реального предложения

Но самое неприятное — даже если человек ничего не платит, он уже оставляет данные.

А это отдельный риск.

В какой-то момент автор истории просто остановилась и написала:
это похоже на мошенничество.

Ответа не было.

И остался странный осадок.

Не от потери денег — их не было.
От того, что на секунду всё выглядело настоящим.

И, возможно, могло бы быть.

«Латыши вынуждены использовать русский язык!» Дискуссия о госязыке не утихает

Дискуссия "Что такое уважение к государственному языку? Что такое неуважение к государственному языку?", организованная Лианой Лангой, не утихает даже после официального окончания мероприятия. Напомним, что именно на ней экс-президент Эгилс Левитс заявил, что русскому языку не место в Латвии, и прозвучали идеи привлечь к защите госязыка силы государственной и муниципальной полиции. Теперь на эту тему рассуждают и в социальных сетях.

В джунглях нашли «туалетное дерево»: туда ходят все подряд!

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

