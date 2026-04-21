«Вас уже выбрали»: как идеальная работа оказалась ловушкой

Рекрутер, «конфиденциальная вакансия», идеальное совпадение с опытом, зарплата — выше ожиданий. И всё это — без объявления, без конкурса, почти «только для вас».

Звучит знакомо?

Именно так сегодня выглядят новые мошеннические схемы с работой — только теперь они стали куда умнее.

История, описанная в The Guardian, начинается почти идеально. Сообщение было персонализированным, с правильными формулировками и ссылками на прошлый опыт. Даже профиль «рекрутера» нашёлся в LinkedIn.

Подозрение было.

Но и желание поверить — тоже.

И это ключ.

Современные схемы не давят — они подстраиваются.

Текст как будто написан под тебя. Вакансия — словно собрана из твоего CV. Условия — ровно те, что ты хочешь.

Слишком ровно.

Переломный момент наступает почти незаметно:

«Ваше резюме можно усилить. Есть специалист, он поможет».

И дальше — разговор о деньгах.

Так выглядит один из самых частых сценариев сейчас.

Мошенники не продают «работу».

Они продают подготовку к ней.

Причём делают это так, что человек уже мысленно «внутри процесса».

По данным банков и служб кибербезопасности, такие схемы растут лавинообразно. И дело не только в рынке труда.

С появлением ИИ письма стали чище, логичнее и… опаснее.

Если раньше ловили на ошибках и странных формулировках, теперь ловят на ощущении:

«наконец-то меня заметили».

И здесь ловушка закрывается.

Есть несколько признаков, которые повторяются:

— вакансия «слишком подходит»

— контакт начинается неожиданно

— email не корпоративный

— спешка: «нужно сейчас»

— деньги появляются до реального предложения

Но самое неприятное — даже если человек ничего не платит, он уже оставляет данные.

А это отдельный риск.

В какой-то момент автор истории просто остановилась и написала:

это похоже на мошенничество.

Ответа не было.

И остался странный осадок.

Не от потери денег — их не было.

От того, что на секунду всё выглядело настоящим.

И, возможно, могло бы быть.