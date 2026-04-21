Сейм готовится раскрыть компании, продолжающие бизнес с Россией и Белоруссией

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 14:05

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поддержала продвижение в первом чтении поправок к закону о поддержке гражданского населения Украины. Изменения предусматривают публикацию данных о компаниях, работающих с Россией и Белоруссией.

Поправки, предложенные депутатами партии Новое единство, предусматривают, что Центральное статистическое управление будет публиковать сведения о зарегистрированных в Латвии компаниях, которые экспортируют или импортируют товары в Россию и Белоруссию. В списке должны указываться названия компаний и их регистрационные номера. При этом для такой информации предлагается не применять ограничения конфиденциальности, действующие в налоговом законодательстве.

Комиссия также поддержала рассмотрение законопроекта в срочном порядке — в случае принятия он вступит в силу уже на следующий день после провозглашения.

Ранее премьер-министр Эвика Силиня поручила Министерство экономики Латвии и Министерство финансов Латвии опубликовать список компаний, продолжающих сотрудничество с Россией и Белоруссией, однако пока этого сделано не было.

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер
«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает
«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента
Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

В джунглях нашли «туалетное дерево»: туда ходят все подряд!

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

