Сейм готовится раскрыть компании, продолжающие бизнес с Россией и Белоруссией

Поправки, предложенные депутатами партии Новое единство, предусматривают, что Центральное статистическое управление будет публиковать сведения о зарегистрированных в Латвии компаниях, которые экспортируют или импортируют товары в Россию и Белоруссию. В списке должны указываться названия компаний и их регистрационные номера. При этом для такой информации предлагается не применять ограничения конфиденциальности, действующие в налоговом законодательстве.

Комиссия также поддержала рассмотрение законопроекта в срочном порядке — в случае принятия он вступит в силу уже на следующий день после провозглашения.

Ранее премьер-министр Эвика Силиня поручила Министерство экономики Латвии и Министерство финансов Латвии опубликовать список компаний, продолжающих сотрудничество с Россией и Белоруссией, однако пока этого сделано не было.