В среду в Латвии усилится ветер

В ближайшие 24 часа ожидается небольшая облачность, во второй половине дня облачность усилится, осадков не ожидается.

Ночью будет дуть слабый северный, северо-западный ветер, минимальная температура воздуха составит -3–+2 градуса, на побережье – до +4 градусов.

В течение дня воздух прогреется до +11...+16 градусов, на некоторых участках побережья температура не превысит +7...+10 градусов. Западный, северо-западный ветер усилится порывами до 13–18 метров в секунду во второй половине дня и вечером.

В Риге осадков не ожидается, во второй половине дня в среду облачность усилится. Ночью температура воздуха опустится до +4 градусов, в пригородах – до 0...+3 градусов. Максимальная температура воздуха составит +13 градусов, у моря – +9 градусов. Вечером северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 18 метров в секунду.