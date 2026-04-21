Служить в армии до 70? В Германии обсуждают повышение предельного возраста резервистов

Новый президент немецкой ассоциации резервистов Бастиан Эрнст выступает за повышение предельного возраста до 70 лет, чтобы укрепить обороноспособность Германии. Он заявил журналистам Redaktionsnetzwerk Deutschland, что пенсионный возраст также увеличивается, и многие люди дольше остаются в форме.

Бастиан Эрнст также подчеркнул, что опыт пожилых людей не должен оставаться неиспользованным. Если в армии не хватает молодежи, нужно больше задействовать пожилых людей, сказал он. Соответствующее положение должно быть закреплено в планируемом законе об укреплении резерва.

В настоящее время резервисты бундесвера не обязаны принимать участие в военных учениях. Сначала они и их работодатели должны дать согласие.

Этот принцип добровольного участия уже давно подвергается критике. Бастиан Эрнст выступает за отмену требования о согласии работодателей на участие в военных учениях. У них больше не должно быть права вето при призыве резервистов на учения.

Тем не менее самих резервистов не следует принуждать к этому, считает он.

Отвечая на вопрос о текущем количестве резервистов, Эрнст пояснил, что Министерство обороны Германии не знает их точного числа, и его трудно определить.

Тем не менее известно, что от восьми до девяти млн человек уже отслужили в бундесвере. Кроме того, около 60 тысяч резервистов имеют твердый график службы и поэтому могут быть задействованы в кратчайшие сроки. Согласно закону о модернизации военной службы, к 2035 году это число должно вырасти до 200 тысяч человек. Сама ассоциация в настоящее время насчитывает около 110 тысяч членов.

Будущий воинский учет теперь должен обеспечить более точную базу данных.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует в среду представить новую военную стратегию и профиль будущего потенциала бундесвера. В стратегии будет изложено, как Германия намерена реагировать на угрозы и противостоять им в будущем. Соответствующий закон должен быть принят этим летом.