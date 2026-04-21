Служить в армии до 70? В Германии обсуждают повышение предельного возраста резервистов

Euronews 21 апреля, 2026 15:51

Важно 0 комментариев

В среду министр обороны ФРГ Борис Писториус представит новую стратегию для развития бундесвера. Ассоциация резервистов призвала повысить предельный возраст резервистов до 70 лет. На данный момент 65 лет — максимальный возраст для резервистов бундесвера, но ситуация может измениться.

Новый президент немецкой ассоциации резервистов Бастиан Эрнст выступает за повышение предельного возраста до 70 лет, чтобы укрепить обороноспособность Германии. Он заявил журналистам Redaktionsnetzwerk Deutschland, что пенсионный возраст также увеличивается, и многие люди дольше остаются в форме.

Бастиан Эрнст также подчеркнул, что опыт пожилых людей не должен оставаться неиспользованным. Если в армии не хватает молодежи, нужно больше задействовать пожилых людей, сказал он. Соответствующее положение должно быть закреплено в планируемом законе об укреплении резерва.

В настоящее время резервисты бундесвера не обязаны принимать участие в военных учениях. Сначала они и их работодатели должны дать согласие.

 Этот принцип добровольного участия уже давно подвергается критике. Бастиан Эрнст выступает за отмену требования о согласии работодателей на участие в военных учениях. У них больше не должно быть права вето при призыве резервистов на учения.

Тем не менее самих резервистов не следует принуждать к этому, считает он.

Отвечая на вопрос о текущем количестве резервистов, Эрнст пояснил, что Министерство обороны Германии не знает их точного числа, и его трудно определить.

Тем не менее известно, что от восьми до девяти млн человек уже отслужили в бундесвере. Кроме того, около 60 тысяч резервистов имеют твердый график службы и поэтому могут быть задействованы в кратчайшие сроки. Согласно закону о модернизации военной службы, к 2035 году это число должно вырасти до 200 тысяч человек. Сама ассоциация в настоящее время насчитывает около 110 тысяч членов.

Будущий воинский учет теперь должен обеспечить более точную базу данных.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует в среду представить новую военную стратегию и профиль будущего потенциала бундесвера. В стратегии будет изложено, как Германия намерена реагировать на угрозы и противостоять им в будущем. Соответствующий закон должен быть принят этим летом.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента
Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

В джунглях нашли «туалетное дерево»: туда ходят все подряд!

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

