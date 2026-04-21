Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Апреля Завтра: Anastasija, Margers
Доступность

Напечатано 3,5 млн долларов: рижских фальшивомонетчиков судят уже 10 лет

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 17:00

Рижский окружной суд 15 июня в 14:30 продолжит рассмотрение апелляции по делу о подделке 3,5 млн долларов США, по которому суд первой инстанции назначил реальные сроки лишения свободы четырём мужчинам, сообщили агентству LETA.

По данным прокуратуры, обвиняемые действовали в составе организованной группы: изготавливали и хранили фальшивые купюры по 100 долларов с целью их дальнейшего распространения в крупном размере. Для этого в Риге была оборудована типография: помещения переоборудовали, закупили и установили оборудование, под прикрытием легальной деятельности наладив массовое производство поддельной валюты.

Часть купюр хранилась в типографии, часть — по местам жительства обвиняемых, ещё часть — в помещениях другого предприятия. Всего было изготовлено 35 745 поддельных банкнот номиналом 100 долларов на сумму 3,5 млн долларов (около 3,17 млн евро), которые изъяли сотрудники Государственной полиции Латвии.

Расследование началось ещё в 2014 году после задержания трёх человек за сбыт фальшивых долларов. Позже было установлено, что аналогичные купюры распространялись не только в Латвии, но и в США и Великобритании. В результате аналитической работы удалось установить, что типография находится в Латвии.

15 апреля 2016 года были задержаны несколько человек, проведено 13 обысков и изъяты доказательства. Качество подделок оценивалось как высокое, и это крупнейший выявленный объём фальшивых денег в истории страны.

Группу удалось раскрыть благодаря сотрудничеству с Секретной службой США

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Главные новости

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает
Важно

Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года
Важно

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны
Важно

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Важно 17:59

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Читать
Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

Важно 17:46

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Читать

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Выбор редакции 17:42

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Читать

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

Важно 17:40

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Читать

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Новости Латвии 17:32

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

Читать

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

Важно 17:26

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

Читать

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе

Важно 17:21

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

Читать