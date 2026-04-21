Напечатано 3,5 млн долларов: рижских фальшивомонетчиков судят уже 10 лет

По данным прокуратуры, обвиняемые действовали в составе организованной группы: изготавливали и хранили фальшивые купюры по 100 долларов с целью их дальнейшего распространения в крупном размере. Для этого в Риге была оборудована типография: помещения переоборудовали, закупили и установили оборудование, под прикрытием легальной деятельности наладив массовое производство поддельной валюты.

Часть купюр хранилась в типографии, часть — по местам жительства обвиняемых, ещё часть — в помещениях другого предприятия. Всего было изготовлено 35 745 поддельных банкнот номиналом 100 долларов на сумму 3,5 млн долларов (около 3,17 млн евро), которые изъяли сотрудники Государственной полиции Латвии.

Расследование началось ещё в 2014 году после задержания трёх человек за сбыт фальшивых долларов. Позже было установлено, что аналогичные купюры распространялись не только в Латвии, но и в США и Великобритании. В результате аналитической работы удалось установить, что типография находится в Латвии.

15 апреля 2016 года были задержаны несколько человек, проведено 13 обысков и изъяты доказательства. Качество подделок оценивалось как высокое, и это крупнейший выявленный объём фальшивых денег в истории страны.

Группу удалось раскрыть благодаря сотрудничеству с Секретной службой США