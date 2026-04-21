В джунглях нашли «туалетное дерево»: туда ходят все подряд!

Учёные нашли дерево, которое для десятков видов оказалось… общественным туалетом.
Речь о гигантском инжире-душителе — Ficus. Именно на его ветвях высоко над землёй формируются настоящие «латрины». Причём не случайные, а вполне регулярные.
Исследователи обследовали 169 деревьев — и только у одного вида нашли такие «зоны». Всего — 11 точек, куда животные возвращаются снова и снова.
Чтобы убедиться, что это не совпадение, поставили камеры.
Результат оказался… неожиданно оживлённым.
К одному дереву приходили сразу 17 видов млекопитающих — дикобразы, обезьяны, кинкажу и даже мелкие хищники. В среднем — несколько визитов в день.
Для них это не дерево. Это место.
Почему именно оно?
Всё просто — и странно одновременно.
Такие деревья дают почти всё сразу: еду, укрытие и «дороги» по веткам. А их крона образует широкие плоские участки, где скапливаются листья и почва — почти как на земле.
Особенно это оценили ленивцы — двупалый ленивец Гоффмана. Раньше считалось, что они спускаются вниз, чтобы справить нужду. Но камеры показали другое: некоторые просто «останавливаются по пути» и делают всё прямо на ветках.
Логика простая — меньше рисков.
На земле слишком опасно. А здесь — почти та же поверхность, но без хищников под боком.
Причём чаще всего так поступали самки с детёнышами.
Учёные говорят, что такие «общие туалеты» известны и раньше — но всегда на земле. Здесь же впервые нашли аналог прямо в кронах деревьев.
По сути, это не дерево, а лесная «заправка»: поел, отдохнул — и дальше по своим делам.