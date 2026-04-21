В джунглях нашли «туалетное дерево»: туда ходят все подряд!

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 18:11

Животные 0 комментариев

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

Учёные нашли дерево, которое для десятков видов оказалось… общественным туалетом.

Речь о гигантском инжире-душителе — Ficus. Именно на его ветвях высоко над землёй формируются настоящие «латрины». Причём не случайные, а вполне регулярные.

Исследователи обследовали 169 деревьев — и только у одного вида нашли такие «зоны». Всего — 11 точек, куда животные возвращаются снова и снова.

Чтобы убедиться, что это не совпадение, поставили камеры.

Результат оказался… неожиданно оживлённым.

К одному дереву приходили сразу 17 видов млекопитающих — дикобразы, обезьяны, кинкажу и даже мелкие хищники. В среднем — несколько визитов в день.

Для них это не дерево. Это место.

Почему именно оно?

Всё просто — и странно одновременно.

Такие деревья дают почти всё сразу: еду, укрытие и «дороги» по веткам. А их крона образует широкие плоские участки, где скапливаются листья и почва — почти как на земле.

Особенно это оценили ленивцы — двупалый ленивец Гоффмана. Раньше считалось, что они спускаются вниз, чтобы справить нужду. Но камеры показали другое: некоторые просто «останавливаются по пути» и делают всё прямо на ветках.

Логика простая — меньше рисков.

На земле слишком опасно. А здесь — почти та же поверхность, но без хищников под боком.

Причём чаще всего так поступали самки с детёнышами.

Учёные говорят, что такие «общие туалеты» известны и раньше — но всегда на земле. Здесь же впервые нашли аналог прямо в кронах деревьев.

По сути, это не дерево, а лесная «заправка»: поел, отдохнул — и дальше по своим делам.

Трагедия в Старой Риге: из окна шестого этажа выпала женщина
Трагедия в Старой Риге: из окна шестого этажа выпала женщина (4)

«Дальше Лиго не протянет»: Кулбергс рассказал, что «убьет» airBaltic
«Дальше Лиго не протянет»: Кулбергс рассказал, что «убьет» airBaltic (2)

Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года
Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года

Трагедия в Старой Риге: из окна шестого этажа выпала женщина

Во вторник днем, 21 апреля, Государственная полиция получила вызов в Старую Ригу, где из окна шестого этажа одного из многоквартирных домов выпала женщина.

Во вторник днем, 21 апреля, Государственная полиция получила вызов в Старую Ригу, где из окна шестого этажа одного из многоквартирных домов выпала женщина.

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны

Рижский Центральный рынок некогда был сердцем городской торговли, а теперь вызывает скорее легкий шок. Пользователи социальной сети «Threads» поделились своими впечатлениями.

Рижский Центральный рынок некогда был сердцем городской торговли, а теперь вызывает скорее легкий шок. Пользователи социальной сети «Threads» поделились своими впечатлениями.

Без пробок не обойтись: Рига готовится к масштабному открытию мотосезона

Рига готовится к масштабному открытию мотосезона 25 апреля: ожидаются тысячи байкеров, концерт и временные ограничения движения. Жителям и гостям города рекомендуют заранее продумать маршруты, так как в центре будут изменения.

Рига готовится к масштабному открытию мотосезона 25 апреля: ожидаются тысячи байкеров, концерт и временные ограничения движения. Жителям и гостям города рекомендуют заранее продумать маршруты, так как в центре будут изменения.

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

Дети были уверены, что помогают: подробности о фальшивом «фонде благих дел»

Государственная полиция Латвии завершила расследование дела о тщательно организованной мошеннической схеме — фиктивном благотворительном фонде, в который были вовлечены десятки подростков для сбора пожертвований у торговых центров.

Государственная полиция Латвии завершила расследование дела о тщательно организованной мошеннической схеме — фиктивном благотворительном фонде, в который были вовлечены десятки подростков для сбора пожертвований у торговых центров.

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

