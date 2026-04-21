Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Апреля Завтра: Anastasija, Margers
Доступность

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

21 апреля, 2026 17:59

Важно 0 комментариев

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

В заявлении подчеркивается, что США намерены и дальше добиваться соблюдения морских санкций по всему миру. В частности, речь идёт о пресечении незаконных логистических цепочек и перехвате судов, которые, по мнению Вашингтона, оказывают материальную поддержку Тегерану. Министерство обороны также опубликовало видеозапись операции: на кадрах видно, как бойцы подразделения «морских котиков» высаживаются на борт танкера Tifani с вертолёта, после чего берут судно под контроль.

Ранее, 19 апреля, президент США Дональд Трамп сообщил о другом инциденте с участием американских военных. По его словам, силы ВМС США перехватили грузовое судно Touska в Оманском заливе. Корабль шёл под иранским флагом и, как утверждает Вашингтон, пытался обойти установленную США блокаду иранских портов. Трамп заявил, что экипаж отказался выполнять требования американских военных, после чего эсминец открыл огонь, повредив машинное отделение судна. В своём сообщении в социальных сетях он подчеркнул, что Touska также находился под санкциями США.

Как отмечает издание The New York Times, первый из захватов произошёл всего через несколько часов после резкого обмена обвинениями между США и Ираном по поводу нарушения режима прекращения огня. Трамп обвинил иранскую сторону в атаках на коммерческие суда, проходящие через стратегически важный пролив, расценив это как прямое нарушение достигнутых договорённостей.

В свою очередь, представитель иранского МИД Эсмаил Ибрахим отверг обвинения и возложил ответственность на США. Он заявил, что именно морская блокада, введённая Вашингтоном, является нарушением перемирия. По его словам, такие действия носят незаконный характер и могут рассматриваться как «военное преступление и преступление против человечности», поскольку фактически направлены на коллективное наказание населения Ирана.

Дополнительную напряжённость в ситуацию внесли противоречивые данные о судах, подвергшихся атаке. Трамп утверждал, что речь идёт о кораблях под флагами Франции и Великобритании. Однако в заявлении МИД Индии говорится, что оба судна, обстрелянные в субботу, на самом деле шли под индийским флагом. В связи с этим индийская сторона вызвала посла Ирана для разъяснений и выразила обеспокоенность безопасностью своих морских перевозок.

Эксперты отмечают, что инциденты в регионе могут привести к дальнейшей эскалации напряжённости в Персидском и Оманском заливах, где проходит значительная часть мировых поставок нефти.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

Важно 17:46

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Читать

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Читать

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Читать

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

Читать

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

Читать

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

Читать