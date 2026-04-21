«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

В заявлении подчеркивается, что США намерены и дальше добиваться соблюдения морских санкций по всему миру. В частности, речь идёт о пресечении незаконных логистических цепочек и перехвате судов, которые, по мнению Вашингтона, оказывают материальную поддержку Тегерану. Министерство обороны также опубликовало видеозапись операции: на кадрах видно, как бойцы подразделения «морских котиков» высаживаются на борт танкера Tifani с вертолёта, после чего берут судно под контроль.

Ранее, 19 апреля, президент США Дональд Трамп сообщил о другом инциденте с участием американских военных. По его словам, силы ВМС США перехватили грузовое судно Touska в Оманском заливе. Корабль шёл под иранским флагом и, как утверждает Вашингтон, пытался обойти установленную США блокаду иранских портов. Трамп заявил, что экипаж отказался выполнять требования американских военных, после чего эсминец открыл огонь, повредив машинное отделение судна. В своём сообщении в социальных сетях он подчеркнул, что Touska также находился под санкциями США.

Как отмечает издание The New York Times, первый из захватов произошёл всего через несколько часов после резкого обмена обвинениями между США и Ираном по поводу нарушения режима прекращения огня. Трамп обвинил иранскую сторону в атаках на коммерческие суда, проходящие через стратегически важный пролив, расценив это как прямое нарушение достигнутых договорённостей.

В свою очередь, представитель иранского МИД Эсмаил Ибрахим отверг обвинения и возложил ответственность на США. Он заявил, что именно морская блокада, введённая Вашингтоном, является нарушением перемирия. По его словам, такие действия носят незаконный характер и могут рассматриваться как «военное преступление и преступление против человечности», поскольку фактически направлены на коллективное наказание населения Ирана.

Дополнительную напряжённость в ситуацию внесли противоречивые данные о судах, подвергшихся атаке. Трамп утверждал, что речь идёт о кораблях под флагами Франции и Великобритании. Однако в заявлении МИД Индии говорится, что оба судна, обстрелянные в субботу, на самом деле шли под индийским флагом. В связи с этим индийская сторона вызвала посла Ирана для разъяснений и выразила обеспокоенность безопасностью своих морских перевозок.

Эксперты отмечают, что инциденты в регионе могут привести к дальнейшей эскалации напряжённости в Персидском и Оманском заливах, где проходит значительная часть мировых поставок нефти.