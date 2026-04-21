Причин для оптимизма нет: профсоюз медиков встретился с правительством

Она отметила, что на встрече с министром здравоохранения Хосамом Абу Мери и представителями министерства обсуждался широкий круг вопросов, однако центральной темой были человеческие ресурсы. В ходе переговоров рассматривались реформа сети больниц, законопроект о клинических университетских больницах, объединение психоневрологических больниц, вопросы кадров, развитие Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) и введение профессии парамедика.

Одним из направлений стратегии СНМП является введение профессии парамедика в Латвии. В службе поясняют, что парамедики - это соответствующая международным стандартам профессия в сфере неотложной медицины, предполагающая академическое профессиональное образование и четко определенные компетенции. В настоящее время в Эстонии и Литве готовят парамедиков, работающих в бригадах, тогда как Латвия остается единственной страной со своей уникальной профессией "помощник врача", которая не является сопоставимой и узнаваемой на международном уровне. Введение подготовки парамедиков на уровне бакалавриата позволило бы укрепить догоспитальную помощь и обеспечить профессиональную помощь на месте, а также обеспечить возможности карьерного роста работникам отрасли, заявила руководитель СНМП Лиене Ципуле.

В свою очередь, Бариня считает, что латвийские помощники врача по своим компетенциям уже сейчас во многом соответствуют парамедикам, работающим в других странах, поэтому, по ее мнению, важно как можно скорее урегулировать положение этой профессии на рынке труда. Кроме того, Бариня критически оценивает целесообразность расходов на введение новой университетской программы подготовки.

Что касается объединения больниц, по ее словам, со стороны Минздрава прозвучало, что этот вопрос является "политическим решением". ЛПРЗСУ выражает обеспокоенность развитием больниц, отмечая, что финансирование в этом году ниже или на уровне предыдущего года, что не позволяет им развиваться. По мнению Барини, это может привести к ликвидации больниц.

Также обсуждались вопросы, связанные с привязкой клинических университетских больниц к регулированию закона о труде. Бариня отметила, что для профсоюза особенно важен вопрос компенсаций за сверхурочную работу, так как медицинские работники в государственном секторе регулярно перерабатывают.

Бариня также отметила, что, как информировал Минздрав, Министерство финансов не разрешило подавать предложения в бюджет следующего года. Такой подход непонятен профсоюзу, поскольку в демократическом государстве министерства должны иметь возможность вносить свои предложения, сказала она.

ЛПРЗСУ также не поддерживает идею объединения Минздрава и Министерства благосостояния. Бариня заявила, что профсоюз не видит в этом смысла и опасается, что это еще больше ухудшит финансирование здравоохранения. "Тогда, может быть, лучше уж присоединить Минздрав к Минфину", - иронично заметила она.

Как сообщалось, сегодня совет ЛПРЗСУ встретился с министром здравоохранения, чтобы обсудить ситуацию в отрасли и запланированные реформы.

Целью встречи был диалог по актуальным вопросам здравоохранения и укреплению сотрудничества между Минздравом и профессионалами отрасли.

Профсоюз отмечает, что ряд продвигаемых министерством законопроектов вызвал дискуссии в отрасли, и ожидает от министра четких аргументов о необходимости реформ и их влиянии на качество ухода за пациентами и условия труда медицинских работников и других специалистов отрасли.