Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Апреля Завтра: Anastasija, Margers
Доступность

Крем против супербактерий? Обычный ингредиент вдруг оказался сильнее антибиотиков

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 19:18

Наука 0 комментариев

То, чем ты мажешь лицо «для успокоения кожи», может оказаться оружием против одной из самых опасных угроз медицины.

Учёные из Кентского университета обнаружили: вещество madecassic acid — популярный компонент корейской косметики — способно останавливать устойчивые к антибиотикам бактерии.

И не какие-нибудь слабые.

Речь идёт о штаммах Escherichia coli, которые обычно переживают лечение.

Самое интересное — как именно это работает.

Соединение действует не «в лоб», как классические антибиотики. Оно бьёт по системе, без которой бактерии просто не могут дышать и выживать.

И этот механизм есть у микробов — но отсутствует у человека.

Именно поэтому находка выглядит так перспективно.

Исследование, опубликованное в RSC Medicinal Chemistry, показало: вещество не только тормозит рост бактерий, но и в изменённой форме может их уничтожать.

Причём это натуральное соединение — его получают из растения Centella asiatica, известного в Азии веками.

Звучит почти слишком хорошо.

Особенно на фоне цифр: по оценкам экспертов, устойчивость к антибиотикам может привести к десяткам миллионов смертей в ближайшие десятилетия.

И здесь внезапно появляется… косметика.

Пока это только лабораторные результаты. До реальных лекарств — годы исследований.

Но направление уже понятно.

Иногда новые решения приходят не из фармацевтики.

А с полки в ванной.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года
Важно

Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года

«Латыши вынуждены использовать русский язык!» Дискуссия о госязыке не утихает
Важно

«Латыши вынуждены использовать русский язык!» Дискуссия о госязыке не утихает (1)

Трагедия в Старой Риге: из окна шестого этажа выпала женщина
Важно

Трагедия в Старой Риге: из окна шестого этажа выпала женщина (4)

Трагедия в Старой Риге: из окна шестого этажа выпала женщина

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

Во вторник днем, 21 апреля, Государственная полиция получила вызов в Старую Ригу, где из окна шестого этажа одного из многоквартирных домов выпала женщина.

Во вторник днем, 21 апреля, Государственная полиция получила вызов в Старую Ригу, где из окна шестого этажа одного из многоквартирных домов выпала женщина.

Читать
Загрузка

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны

Выбор редакции 20:44

Выбор редакции 0 комментариев

Рижский Центральный рынок некогда был сердцем городской торговли, а теперь вызывает скорее легкий шок. Пользователи социальной сети «Threads» поделились своими впечатлениями.

Рижский Центральный рынок некогда был сердцем городской торговли, а теперь вызывает скорее легкий шок. Пользователи социальной сети «Threads» поделились своими впечатлениями.

Читать

Без пробок не обойтись: Рига готовится к масштабному открытию мотосезона

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Рига готовится к масштабному открытию мотосезона 25 апреля: ожидаются тысячи байкеров, концерт и временные ограничения движения. Жителям и гостям города рекомендуют заранее продумать маршруты, так как в центре будут изменения.

Рига готовится к масштабному открытию мотосезона 25 апреля: ожидаются тысячи байкеров, концерт и временные ограничения движения. Жителям и гостям города рекомендуют заранее продумать маршруты, так как в центре будут изменения.

Читать

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

Выбор редакции 20:32

Выбор редакции 0 комментариев

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

Читать

Дети были уверены, что помогают: подробности о фальшивом «фонде благих дел»

Важно 20:28

Важно 0 комментариев

Государственная полиция Латвии завершила расследование дела о тщательно организованной мошеннической схеме — фиктивном благотворительном фонде, в который были вовлечены десятки подростков для сбора пожертвований у торговых центров.

Государственная полиция Латвии завершила расследование дела о тщательно организованной мошеннической схеме — фиктивном благотворительном фонде, в который были вовлечены десятки подростков для сбора пожертвований у торговых центров.

Читать

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе

Мнения 20:21

Мнения 0 комментариев

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

Читать

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Читать