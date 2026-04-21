Крем против супербактерий? Обычный ингредиент вдруг оказался сильнее антибиотиков

Учёные из Кентского университета обнаружили: вещество madecassic acid — популярный компонент корейской косметики — способно останавливать устойчивые к антибиотикам бактерии.
И не какие-нибудь слабые.
Речь идёт о штаммах Escherichia coli, которые обычно переживают лечение.
Самое интересное — как именно это работает.
Соединение действует не «в лоб», как классические антибиотики. Оно бьёт по системе, без которой бактерии просто не могут дышать и выживать.
И этот механизм есть у микробов — но отсутствует у человека.
Именно поэтому находка выглядит так перспективно.
Исследование, опубликованное в RSC Medicinal Chemistry, показало: вещество не только тормозит рост бактерий, но и в изменённой форме может их уничтожать.
Причём это натуральное соединение — его получают из растения Centella asiatica, известного в Азии веками.
Звучит почти слишком хорошо.
Особенно на фоне цифр: по оценкам экспертов, устойчивость к антибиотикам может привести к десяткам миллионов смертей в ближайшие десятилетия.
И здесь внезапно появляется… косметика.
Пока это только лабораторные результаты. До реальных лекарств — годы исследований.
Но направление уже понятно.
Иногда новые решения приходят не из фармацевтики.
А с полки в ванной.