Крем против супербактерий? Обычный ингредиент вдруг оказался сильнее антибиотиков

Учёные из Кентского университета обнаружили: вещество madecassic acid — популярный компонент корейской косметики — способно останавливать устойчивые к антибиотикам бактерии.

И не какие-нибудь слабые.

Речь идёт о штаммах Escherichia coli, которые обычно переживают лечение.

Самое интересное — как именно это работает.

Соединение действует не «в лоб», как классические антибиотики. Оно бьёт по системе, без которой бактерии просто не могут дышать и выживать.

И этот механизм есть у микробов — но отсутствует у человека.

Именно поэтому находка выглядит так перспективно.

Исследование, опубликованное в RSC Medicinal Chemistry, показало: вещество не только тормозит рост бактерий, но и в изменённой форме может их уничтожать.

Причём это натуральное соединение — его получают из растения Centella asiatica, известного в Азии веками.

Звучит почти слишком хорошо.

Особенно на фоне цифр: по оценкам экспертов, устойчивость к антибиотикам может привести к десяткам миллионов смертей в ближайшие десятилетия.

И здесь внезапно появляется… косметика.

Пока это только лабораторные результаты. До реальных лекарств — годы исследований.

Но направление уже понятно.

Иногда новые решения приходят не из фармацевтики.

А с полки в ванной.