Без пробок не обойтись: Рига готовится к масштабному открытию мотосезона

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 20:36

Рига готовится к масштабному открытию мотосезона 25 апреля: ожидаются тысячи байкеров, концерт и временные ограничения движения. Жителям и гостям города рекомендуют заранее продумать маршруты, так как в центре будут изменения.

В этом году традиционное мероприятие пройдет не у Mols, а возле торгового центра Akropole Rīga, поскольку прежняя площадка закрыта на реконструкцию. Сбор участников начнется в 10:00 на парковке центра. Внутри будет работать выставка мотоциклов, а в 13:00 состоится концерт группы Dzelzs Vilks.

Также представят проект о мотокультуре Латвии, посвященный истории клубов, ключевым фигурам и маршрутам.

В 14:00 стартует традиционный мотопробег по городу. Он пройдет от Akropole Rīga по улице Латгалес, через Южный мост, далее по улицам Зиепниеккална, Мукусалас, Кугю, Триядибас, Ранькя дамбис и Даугавгривас до аэродрома Спилве.

Из-за мероприятия изменится движение общественного транспорта. По данным Rīgas satiksme, с 14:00 до примерно 15:00 будут корректировки маршрутов. Автобусы №10, 23 и 26, а также троллейбусы №4, 19 и 27 пойдут в объезд, часть остановок временно закроют.

Кроме того, возможны кратковременные задержки на других маршрутах в районах улицы Латгалес, Южного моста и улицы Даугавгривас — из-за временных ограничений движения, которые будет устанавливать Государственная полиция Латвии.

Во вторник днем, 21 апреля, Государственная полиция получила вызов в Старую Ригу, где из окна шестого этажа одного из многоквартирных домов выпала женщина.

