Дети были уверены, что помогают: подробности о фальшивом «фонде благих дел» (1)

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 20:28

Важно 1 комментариев

Государственная полиция Латвии завершила расследование дела о тщательно организованной мошеннической схеме — фиктивном благотворительном фонде, в который были вовлечены десятки подростков для сбора пожертвований у торговых центров.

По данным полиции, злоумышленники создали правдоподобную систему: изготовили специальные жилеты, ящики для пожертвований и даже поддельные сертификаты, якобы подтверждающие законную деятельность «фонда». Всё это сопровождалось эмоциональным воздействием, чтобы убедить и детей, и их родителей.

Организатором схемы был 21-летний гражданин Украины, который привлёк к деятельности 24-летнего мужчину и 19-летнего молодого человека (на момент преступлений он был несовершеннолетним).

В 2024 году в интернете размещались объявления с предложением подросткам от 14 лет работать «промоутерами» с гибким графиком и ежедневной оплатой. Кандидатов приглашали в офис в центре Риги, где проводили собеседования и «обучение».

Представитель полиции Валентин Масс рассказал: «Был создан фиктивный фонд с официальными помещениями, но с поддельными, скопированными документами. (TV3: Они представлялись кем-то или сами придумали название?) Название было выдумано — якобы это дочерняя структура одного из европейских фондов».

Чтобы избежать разоблачения, участников инструктировали, как вести себя при проверках полиции. Детей заставляли приносить подписанные родителями разрешения: «Перед “приёмом на работу” нужно было получить подписи родителей, что они разрешают собирать пожертвования. (TV3: Родители охотно подписывали?) Да! Дети действительно были уверены, что помогают больным детям».

Подростков развозили по Риге к торговым центрам, где они собирали деньги. Вечером выручку пересчитывали и делили. Самим несовершеннолетним платили около 15 евро в день, тогда как организаторы забирали основную часть средств. Общий доход схемы за почти год полиция не раскрывает.

По словам правоохранителей, подростков целенаправленно вербовали как более уязвимую аудиторию, на которую легче воздействовать и которая реже требует достойных условий и оплаты. Часто это были русскоязычные молодые люди, которые обращались к прохожим на русском языке.

Изначально суд избрал для организаторов меру пресечения в виде ареста, однако сейчас они отпущены на свободу. В последнее время сборщиков пожертвований у магазинов больше не наблюдают. Если суд признает их виновными, им грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Комментарии (1)

Во вторник днем, 21 апреля, Государственная полиция получила вызов в Старую Ригу, где из окна шестого этажа одного из многоквартирных домов выпала женщина.

Рижский Центральный рынок некогда был сердцем городской торговли, а теперь вызывает скорее легкий шок. Пользователи социальной сети «Threads» поделились своими впечатлениями.

Рига готовится к масштабному открытию мотосезона 25 апреля: ожидаются тысячи байкеров, концерт и временные ограничения движения. Жителям и гостям города рекомендуют заранее продумать маршруты, так как в центре будут изменения.

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

