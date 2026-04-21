По данным полиции, злоумышленники создали правдоподобную систему: изготовили специальные жилеты, ящики для пожертвований и даже поддельные сертификаты, якобы подтверждающие законную деятельность «фонда». Всё это сопровождалось эмоциональным воздействием, чтобы убедить и детей, и их родителей.

Организатором схемы был 21-летний гражданин Украины, который привлёк к деятельности 24-летнего мужчину и 19-летнего молодого человека (на момент преступлений он был несовершеннолетним).

В 2024 году в интернете размещались объявления с предложением подросткам от 14 лет работать «промоутерами» с гибким графиком и ежедневной оплатой. Кандидатов приглашали в офис в центре Риги, где проводили собеседования и «обучение».

Представитель полиции Валентин Масс рассказал: «Был создан фиктивный фонд с официальными помещениями, но с поддельными, скопированными документами. (TV3: Они представлялись кем-то или сами придумали название?) Название было выдумано — якобы это дочерняя структура одного из европейских фондов».

Чтобы избежать разоблачения, участников инструктировали, как вести себя при проверках полиции. Детей заставляли приносить подписанные родителями разрешения: «Перед “приёмом на работу” нужно было получить подписи родителей, что они разрешают собирать пожертвования. (TV3: Родители охотно подписывали?) Да! Дети действительно были уверены, что помогают больным детям».

Подростков развозили по Риге к торговым центрам, где они собирали деньги. Вечером выручку пересчитывали и делили. Самим несовершеннолетним платили около 15 евро в день, тогда как организаторы забирали основную часть средств. Общий доход схемы за почти год полиция не раскрывает.

По словам правоохранителей, подростков целенаправленно вербовали как более уязвимую аудиторию, на которую легче воздействовать и которая реже требует достойных условий и оплаты. Часто это были русскоязычные молодые люди, которые обращались к прохожим на русском языке.

Изначально суд избрал для организаторов меру пресечения в виде ареста, однако сейчас они отпущены на свободу. В последнее время сборщиков пожертвований у магазинов больше не наблюдают. Если суд признает их виновными, им грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.