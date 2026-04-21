Дискуссия "Что такое уважение к государственному языку? Что такое неуважение к государственному языку?", организованная Лианой Лангой, не утихает даже после официального окончания мероприятия. Напомним, что именно на ней экс-президент Эгилс Левитс заявил, что русскому языку не место в Латвии, и прозвучали идеи привлечь к защите госязыка силы государственной и муниципальной полиции. Теперь на эту тему рассуждают и в социальных сетях.

Например, своими размышлениями о дискуссии «Что такое уважение к государственному языку?» (подробнее мы писали тут) делится и Даце Линдберга, член национальной партии «Восходящее солнце Латвии» (Austošā Saule Latvijai):

"На мой взгляд, это была очень содержательная и качественная беседа о том, что значит уважать латышский язык в Латвии. Прозвучала обширная, основанная на фактах историческая информация об оккупации и русификации, юридические аспекты и психологический анализ, который подробно представил господин Левитс.

Также говорили о реальной практике — сколько судебных дел было по поводу неуважения к латышскому языку. Два, друзья. Два. Обсуждались разные идеи, как усилить работу Центра государственного языка, подключив самоуправления и государственную полицию для более эффективной защиты латышского языка. И, на мой взгляд, в дискуссии участвовали люди, которым действительно небезразличны престиж, честь и уважение к латышскому языку.

К сожалению, реальность показывает, что Латвия в жизни не настолько латышская, какой должна быть, и за более чем 35 лет ни у кого не хватило интереса, заботы и смелости решить этот вопрос. Хотя стоит признать, что ситуация медленно улучшается — во многом благодаря полномасштабной войне в Украине, которая дала толчок, и под давлением активной части общества эта тема наконец стала обсуждаться.

Что же такое уважение к государственному языку, особенно в наших сложных исторических условиях?
Прежде всего, это означает, что политики, которым народ доверил власть, должны действовать смело и справедливо, называя вещи своими именами. Нужно объяснять обществу, как возникла русификация в Латвии. Говорить о том, что в период оккупации в страну было завезено около 800 тысяч человек, преимущественно русских, для которых родным языком был русский. Разъяснять, что целью Кремля было сделать русский язык главным и престижным, а латышский — второстепенным, «кухонным».

Людям нужно объяснять, что привычка автоматически переходить на русский язык — это наследие советской оккупации и последствие русификации. Язык гражданских оккупантов не может просто превратиться в язык меньшинства без деоккупации. Обо всём этом нужно говорить спокойно и с уважением, а не скрываться за полуправдой или личными интересами.

Невозможно добиться справедливости, если игнорировать исторические факты из-за отсутствия смелости о них говорить.

Защита латышского языка должна быть одним из приоритетов государственной политики. И не только потому, что это единственный государственный язык, не только потому, что он один из древнейших, не только из-за последствий русификации, не только потому, что менее двух миллионов носителей латышского языка не могут конкурировать со 140 миллионами русскоязычных, и не только из-за давления английского языка — это также вопрос безопасности. Если у кого-то есть сомнения, стоит напомнить, что идёт уже пятый год полномасштабной войны в Украине, и одним из её предлогов была «защита» русскоязычных.

На практике в Латвии во многих городах, включая Ригу, сохраняется выраженная двуязычность: латыши вынуждены использовать иностранный язык, чтобы обслуживать других, тогда как русскоязычные могут обходиться только своим языком. Можно ли это назвать уважением к государственному языку?

Что, на мой взгляд, должно было сделать государство? Использовать все ресурсы для разработки чётких законов, их контроля, проведения разъяснительных кампаний, повышения престижа латышского языка и формирования уважения к нему как среди латышей, так и среди русскоязычных. Вместо этого, по мнению автора, создаются сомнительные информационные кампании, а в обществе возникают противоречивые сигналы, которые не способствуют укреплению уважения к языку", - заключает Даце Линдберга.

«Дальше Лиго не протянет»: Кулбергс рассказал, что «убьет» airBaltic
Важно

«Дальше Лиго не протянет»: Кулбергс рассказал, что «убьет» airBaltic (2)

Трагедия в Старой Риге: из окна шестого этажа выпала женщина
Важно

Трагедия в Старой Риге: из окна шестого этажа выпала женщина (4)

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает
Важно

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает (5)

Трагедия в Старой Риге: из окна шестого этажа выпала женщина (1)

Важно 20:48

Важно 1 комментариев

Во вторник днем, 21 апреля, Государственная полиция получила вызов в Старую Ригу, где из окна шестого этажа одного из многоквартирных домов выпала женщина.

Во вторник днем, 21 апреля, Государственная полиция получила вызов в Старую Ригу, где из окна шестого этажа одного из многоквартирных домов выпала женщина.

Читать
Загрузка

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны (1)

Выбор редакции 20:44

Выбор редакции 1 комментариев

Рижский Центральный рынок некогда был сердцем городской торговли, а теперь вызывает скорее легкий шок. Пользователи социальной сети «Threads» поделились своими впечатлениями.

Рижский Центральный рынок некогда был сердцем городской торговли, а теперь вызывает скорее легкий шок. Пользователи социальной сети «Threads» поделились своими впечатлениями.

Читать

Без пробок не обойтись: Рига готовится к масштабному открытию мотосезона (1)

Важно 20:36

Важно 1 комментариев

Рига готовится к масштабному открытию мотосезона 25 апреля: ожидаются тысячи байкеров, концерт и временные ограничения движения. Жителям и гостям города рекомендуют заранее продумать маршруты, так как в центре будут изменения.

Рига готовится к масштабному открытию мотосезона 25 апреля: ожидаются тысячи байкеров, концерт и временные ограничения движения. Жителям и гостям города рекомендуют заранее продумать маршруты, так как в центре будут изменения.

Читать

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО) (1)

Выбор редакции 20:32

Выбор редакции 1 комментариев

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

Читать

Дети были уверены, что помогают: подробности о фальшивом «фонде благих дел» (1)

Важно 20:28

Важно 1 комментариев

Государственная полиция Латвии завершила расследование дела о тщательно организованной мошеннической схеме — фиктивном благотворительном фонде, в который были вовлечены десятки подростков для сбора пожертвований у торговых центров.

Государственная полиция Латвии завершила расследование дела о тщательно организованной мошеннической схеме — фиктивном благотворительном фонде, в который были вовлечены десятки подростков для сбора пожертвований у торговых центров.

Читать

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе (1)

Мнения 20:21

Мнения 1 комментариев

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

Читать

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента (1)

Важно 20:16

Важно 1 комментариев

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Читать