Например, своими размышлениями о дискуссии «Что такое уважение к государственному языку?» (подробнее мы писали тут) делится и Даце Линдберга, член национальной партии «Восходящее солнце Латвии» (Austošā Saule Latvijai):

"На мой взгляд, это была очень содержательная и качественная беседа о том, что значит уважать латышский язык в Латвии. Прозвучала обширная, основанная на фактах историческая информация об оккупации и русификации, юридические аспекты и психологический анализ, который подробно представил господин Левитс.

Также говорили о реальной практике — сколько судебных дел было по поводу неуважения к латышскому языку. Два, друзья. Два. Обсуждались разные идеи, как усилить работу Центра государственного языка, подключив самоуправления и государственную полицию для более эффективной защиты латышского языка. И, на мой взгляд, в дискуссии участвовали люди, которым действительно небезразличны престиж, честь и уважение к латышскому языку.

К сожалению, реальность показывает, что Латвия в жизни не настолько латышская, какой должна быть, и за более чем 35 лет ни у кого не хватило интереса, заботы и смелости решить этот вопрос. Хотя стоит признать, что ситуация медленно улучшается — во многом благодаря полномасштабной войне в Украине, которая дала толчок, и под давлением активной части общества эта тема наконец стала обсуждаться.

Что же такое уважение к государственному языку, особенно в наших сложных исторических условиях?

Прежде всего, это означает, что политики, которым народ доверил власть, должны действовать смело и справедливо, называя вещи своими именами. Нужно объяснять обществу, как возникла русификация в Латвии. Говорить о том, что в период оккупации в страну было завезено около 800 тысяч человек, преимущественно русских, для которых родным языком был русский. Разъяснять, что целью Кремля было сделать русский язык главным и престижным, а латышский — второстепенным, «кухонным».

Людям нужно объяснять, что привычка автоматически переходить на русский язык — это наследие советской оккупации и последствие русификации. Язык гражданских оккупантов не может просто превратиться в язык меньшинства без деоккупации. Обо всём этом нужно говорить спокойно и с уважением, а не скрываться за полуправдой или личными интересами.

Невозможно добиться справедливости, если игнорировать исторические факты из-за отсутствия смелости о них говорить.

Защита латышского языка должна быть одним из приоритетов государственной политики. И не только потому, что это единственный государственный язык, не только потому, что он один из древнейших, не только из-за последствий русификации, не только потому, что менее двух миллионов носителей латышского языка не могут конкурировать со 140 миллионами русскоязычных, и не только из-за давления английского языка — это также вопрос безопасности. Если у кого-то есть сомнения, стоит напомнить, что идёт уже пятый год полномасштабной войны в Украине, и одним из её предлогов была «защита» русскоязычных.

На практике в Латвии во многих городах, включая Ригу, сохраняется выраженная двуязычность: латыши вынуждены использовать иностранный язык, чтобы обслуживать других, тогда как русскоязычные могут обходиться только своим языком. Можно ли это назвать уважением к государственному языку?

Что, на мой взгляд, должно было сделать государство? Использовать все ресурсы для разработки чётких законов, их контроля, проведения разъяснительных кампаний, повышения престижа латышского языка и формирования уважения к нему как среди латышей, так и среди русскоязычных. Вместо этого, по мнению автора, создаются сомнительные информационные кампании, а в обществе возникают противоречивые сигналы, которые не способствуют укреплению уважения к языку", - заключает Даце Линдберга.