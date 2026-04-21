Секретная стратегия на ближайшие годы: правительство приняло на закрытом заседании (1)

© LETA 21 апреля, 2026 18:35

Новости Латвии 1 комментариев

Во вторник на закрытом заседании правительство утвердило разработанную Министерством внутренних дел совместно со службами государственной безопасности и другими министерствами стратегию устойчивости критической инфраструктуры на 2026-2029 годы.

Стратегия имеет статус информации с ограниченным доступом.

Кроме того, на заседании правительство ознакомилось с докладом об оценке рисков государственной критической инфраструктуры. Этот документ также имеет статус информации ограниченного доступа.

Министерство внутренних дел сообщило агентству ЛЕТА, что стратегия определяет цели и приоритеты для достижения и поддержания высокого уровня устойчивости критической инфраструктуры. Она разрабатывается не реже одного раза в четыре года и утверждается Кабинетом министров.

В документ включены стратегические цели и приоритеты в области устойчивости критической инфраструктуры с учетом трансграничной и межотраслевой взаимозависимости.

Кроме того, стратегия предусматривает описание системы управления критической инфраструктурой для достижения стратегических целей и приоритетов, включая распределение задач и обязанностей между вовлеченными учреждениями, владельцами критической инфраструктуры и другими лицами.

Стратегия также содержит описание мер, необходимых для повышения устойчивости критической инфраструктуры, включая сводку оценки рисков государственной критической инфраструктуры.

В документ включены меры поддержки критической инфраструктуры, в том числе действия по укреплению сотрудничества между государственным и частным сектором, а также меры готовности критической инфраструктуры и принципы действий в случае угрозы государству.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)

«Дальше Лиго не протянет»: Кулбергс рассказал, что «убьет» airBaltic
«Дальше Лиго не протянет»: Кулбергс рассказал, что «убьет» airBaltic (2)

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает
«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает (5)

Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года
Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года

Трагедия в Старой Риге: из окна шестого этажа выпала женщина (1)

Важно 1 комментариев

Во вторник днем, 21 апреля, Государственная полиция получила вызов в Старую Ригу, где из окна шестого этажа одного из многоквартирных домов выпала женщина.

Во вторник днем, 21 апреля, Государственная полиция получила вызов в Старую Ригу, где из окна шестого этажа одного из многоквартирных домов выпала женщина.

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны (1)

Выбор редакции 1 комментариев

Рижский Центральный рынок некогда был сердцем городской торговли, а теперь вызывает скорее легкий шок. Пользователи социальной сети «Threads» поделились своими впечатлениями.

Рижский Центральный рынок некогда был сердцем городской торговли, а теперь вызывает скорее легкий шок. Пользователи социальной сети «Threads» поделились своими впечатлениями.

Без пробок не обойтись: Рига готовится к масштабному открытию мотосезона (1)

Важно 1 комментариев

Рига готовится к масштабному открытию мотосезона 25 апреля: ожидаются тысячи байкеров, концерт и временные ограничения движения. Жителям и гостям города рекомендуют заранее продумать маршруты, так как в центре будут изменения.

Рига готовится к масштабному открытию мотосезона 25 апреля: ожидаются тысячи байкеров, концерт и временные ограничения движения. Жителям и гостям города рекомендуют заранее продумать маршруты, так как в центре будут изменения.

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО) (1)

Выбор редакции 1 комментариев

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

Дети были уверены, что помогают: подробности о фальшивом «фонде благих дел» (1)

Важно 1 комментариев

Государственная полиция Латвии завершила расследование дела о тщательно организованной мошеннической схеме — фиктивном благотворительном фонде, в который были вовлечены десятки подростков для сбора пожертвований у торговых центров.

Государственная полиция Латвии завершила расследование дела о тщательно организованной мошеннической схеме — фиктивном благотворительном фонде, в который были вовлечены десятки подростков для сбора пожертвований у торговых центров.

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе (1)

Мнения 1 комментариев

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента (1)

Важно 1 комментариев

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

