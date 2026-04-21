Стратегия имеет статус информации с ограниченным доступом.

Кроме того, на заседании правительство ознакомилось с докладом об оценке рисков государственной критической инфраструктуры. Этот документ также имеет статус информации ограниченного доступа.

Министерство внутренних дел сообщило агентству ЛЕТА, что стратегия определяет цели и приоритеты для достижения и поддержания высокого уровня устойчивости критической инфраструктуры. Она разрабатывается не реже одного раза в четыре года и утверждается Кабинетом министров.

В документ включены стратегические цели и приоритеты в области устойчивости критической инфраструктуры с учетом трансграничной и межотраслевой взаимозависимости.

Кроме того, стратегия предусматривает описание системы управления критической инфраструктурой для достижения стратегических целей и приоритетов, включая распределение задач и обязанностей между вовлеченными учреждениями, владельцами критической инфраструктуры и другими лицами.

Стратегия также содержит описание мер, необходимых для повышения устойчивости критической инфраструктуры, включая сводку оценки рисков государственной критической инфраструктуры.

В документ включены меры поддержки критической инфраструктуры, в том числе действия по укреплению сотрудничества между государственным и частным сектором, а также меры готовности критической инфраструктуры и принципы действий в случае угрозы государству.