Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Апреля Завтра: Anastasija, Margers
Доступность

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 16:11

Важно 2 комментариев

LETA

В латвийском сегменте соцсети Threads вспыхнула острая дискуссия о языках, уважении и общественных нормах. Поводом стал пост Аниты Крузе, которая рассказала о негативной реакции на то, что в повседневной жизни использует несколько языков.

«Сегодня, читая комментарии в Facebook, я поняла, что, видимо, я предательница государства, потому что знаю несколько языков и использую их по необходимости. На меня посыпались оскорбления, что я не уважаю свою страну, потому что не говорю только на латышском языке. Кто-то даже спросил, буду ли я, «ложась под» арабов, англичан или русских, тоже говорить на их языке. Такую деградацию я давно не видела. Что вы об этом думаете, те, кто тоже владеет несколькими языками?», — написала она, отметив, что её поразил уровень агрессии.

Смотреть в Threads

 

Публикация вызвала широкий отклик. Часть пользователей поддержала автора, подчеркнув, что знание нескольких языков — это норма и преимущество, не противоречащее уважению к государственному языку.

Другие участники настаивали на обратном: в публичном пространстве, по их мнению, следует использовать латышский, а применение других языков — особенно русского — вызывает вопросы в нынешнем политическом контексте.

В обсуждении также затронули темы миграции, идентичности и роли языка в обществе. Одни говорили о естественности многоязычия, другие — о необходимости строгого приоритета государственного языка.

Дискуссия продолжается, отражая глубокие разногласия в обществе по вопросам языка и идентичности.

initainfiniti: Это так грустно. Язык — всего лишь язык, который расширяет кругозор. Но это снова говорит о нас — будто мы где-то потеряли самоуважение и благородный, понимающий подход. Нельзя — но почему? «Закрой рот и молчи». И те, кто вам это пишет, наверняка сами используют хотя бы английский. Неужели хоть раз нельзя успокоиться и быть вместе — один за другим, поддерживая друг друга? Есть некий корень, который нас стравливает, но это всего лишь игра. Которую мы «проглатываем». Эх, жаль… Где умные и образованные умы? Хорошего дня.

cynthicat: Так, извините, сейчас меня, наверное, «съедят» без приправ, но латвийские сериалы — это просто катастрофа. Случайно включила одну серию «Nemīlētie» — у меня чуть глаза не вытекли и уши не «засохли» от просмотра. В Латвии актёрская игра годится разве что для театра: все скованные, лица как у картошки, говорят без эмоций. И снимать качественно, похоже, тоже не умеют — местами случайный пересвет, ракурсы и построение сцен настолько примитивные, что смотреть больно. Уфф… уровень качества критический.

karlisdambis: “Знаю 3 языка, не считая латышского. С русскими в Латвии говорю только на латышском. Достаточно они нас «доставали». Пусть наконец постараются говорить на государственном языке. С «тюрбаноголовыми» ещё не сталкивался, но если случится — отношение будет таким же”.

sandra4488clark: Анита, полностью с вами согласна — на 100%, и правильное слово здесь — деградация. Читая комментарии в интернете, я в шоке от того, сколько среди наших соотечественников примитивных и необразованных людей. Неужели таким способом мы хотим сохранить нашу нацию? Чем больше языков мы знаем и используем, тем богаче человек. Не нужно смешивать язык, культуру и политику.

janis.berzins89: Знать — это нормально, но использовать русский язык во время войны?! Непонятно.

sandraiubule: Полностью поддерживаю тех, кто считает, что в публичной среде нужно говорить по-латышски. В быту говорим так, как удобно в конкретной ситуации. Не думаю, что русский язык «убьёт» латышский — скорее это может сделать английский. Даже здесь, в Threads, много молодых девушек, которые считают, что по-латышски выразиться невозможно, и нормально смешивать латышские и английские фразы, потому что так «удобнее», «правильный вайб». Абсолютное лицемерие!

spaisins: Почему арабу, таджику, узбеку и русскому говорить по-латышски, если здесь всё «по-домашнему, как дома» ? И почему тогда латыш должен знать другие языки? И да, я принципиально не говорю по-русски.

kristine.i.m: Это не деградация, это позиция. В моём окружении люди разных национальностей, и русскоязычные даже не начинают по-русски — сразу говорят на латышском или английском. Почему я допускаю английский? Потому что это доминирующий язык в мире — образование, наука, туризм, да и шопинг.

cynic_since_70: Использую языки (чаще русский, реже английский) по необходимости. И война или её отсутствие здесь ничего не меняет.

agrizositis: Любой язык — это плюс. В том числе русский.

argoshka: Да, обострение языкового вопроса пугает. Успокаивает только то, что всё циклично — когда-нибудь снова будет как в 2007 году, когда всем было всё равно, главное — понимать друг друга. Чем лучше мы понимаем людей, тем лучше. Те, кто считает, что запрет и унижение русского языка приведут к расцвету латышского языка и культуры, сильно ошибаются. Мало просто знать язык — его нужно любить. Агрессия и презрение не способствуют любви к культуре и её носителям.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 2 комментариев

Дискуссия "Что такое уважение к государственному языку? Что такое неуважение к государственному языку?", организованная Лианой Лангой, не утихает даже после официального окончания мероприятия. Напомним, что именно на ней экс-президент Эгилс Левитс заявил, что русскому языку не место в Латвии, и прозвучали идеи привлечь к защите госязыка силы государственной и муниципальной полиции. Теперь на эту тему рассуждают и в социальных сетях.

Читать
Загрузка

Животные 2 комментариев

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

Читать

Важно 2 комментариев

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Читать

Важно 2 комментариев

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Читать

Выбор редакции 2 комментариев

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Читать

Важно 2 комментариев

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Читать

Новости Латвии 2 комментариев

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

Читать