Нет доверия: Министерство умного управления срочно меняет разработчика избирательной платформы

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 16:14

Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) расторгло договор с разработчиком избирательной платформы "RIX Technologies" и предлагает передать разработку избирательных систем государственным предприятиям "Latvijas mobilais telefons", "Tet" и "Latvijas valsts meži".

По словам советника министра умного управления и регионального развития Сабине Спурке, такие изменения предлагаются, "чтобы обеспечить неоспоримую легитимность выборов в Сейм и избежать возможных репутационных рисков".

МУУРР предлагает в качестве подрядчиков именно эти компании, поскольку "они управляются государством, реализовали важные национальные проекты по инфраструктуре ИТ и имеют в штате высококвалифицированных специалистов".

Решение предусматривает, что договоры на разработку программного обеспечения от имени Кабинета министров будут заключаться в соответствии с исключениями из правил, предусмотренным законом о государственных закупках.

МУУРР подаст свое предложение Кабинету министров.

Договор с разработчиком избирательной платформы, компанией "RIX Technologies" расторгнут, так как компания до настоящего времени не выполнила свои обязательства по техническому заданию.

Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс недавно сообщил парламенту, что заключен договор о приспособлении избирательных систем к парламентским выборам. Компания "Rix Technologies заверила", что работы могут быть завершены к 30 июня, но указала на некоторые препятствия.

Как сообщалось, по расследуемому Европейской прокуратурой делу о мошенничестве в госзакупках ИТ задержан 21 человек.

По данным следствия, организованная группа вступила в сговор, чтобы заранее определять победителей в конкурсах как минимум на шесть проектов, финансируемых Европейским фондом регионального развития, на сумму до 1,5 млн евро. Предполагается, что договоры были незаконно получены с помощью государственных чиновников, а незаконная прибыль поделена между участниками.

В пресс-релизе Eвропейской прокуратуры говорится, что реализация некоторых проектов может представлять потенциальный риск для национальной безопасности, поскольку они могут повлиять на выборы и демократические процедуры.

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны
Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента
Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года
«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

