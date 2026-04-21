Нет доверия: Министерство умного управления срочно меняет разработчика избирательной платформы

По словам советника министра умного управления и регионального развития Сабине Спурке, такие изменения предлагаются, "чтобы обеспечить неоспоримую легитимность выборов в Сейм и избежать возможных репутационных рисков".

МУУРР предлагает в качестве подрядчиков именно эти компании, поскольку "они управляются государством, реализовали важные национальные проекты по инфраструктуре ИТ и имеют в штате высококвалифицированных специалистов".

Решение предусматривает, что договоры на разработку программного обеспечения от имени Кабинета министров будут заключаться в соответствии с исключениями из правил, предусмотренным законом о государственных закупках.

МУУРР подаст свое предложение Кабинету министров.

Договор с разработчиком избирательной платформы, компанией "RIX Technologies" расторгнут, так как компания до настоящего времени не выполнила свои обязательства по техническому заданию.

Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс недавно сообщил парламенту, что заключен договор о приспособлении избирательных систем к парламентским выборам. Компания "Rix Technologies заверила", что работы могут быть завершены к 30 июня, но указала на некоторые препятствия.

Как сообщалось, по расследуемому Европейской прокуратурой делу о мошенничестве в госзакупках ИТ задержан 21 человек.

По данным следствия, организованная группа вступила в сговор, чтобы заранее определять победителей в конкурсах как минимум на шесть проектов, финансируемых Европейским фондом регионального развития, на сумму до 1,5 млн евро. Предполагается, что договоры были незаконно получены с помощью государственных чиновников, а незаконная прибыль поделена между участниками.

В пресс-релизе Eвропейской прокуратуры говорится, что реализация некоторых проектов может представлять потенциальный риск для национальной безопасности, поскольку они могут повлиять на выборы и демократические процедуры.