Знаменитый российский скрипач умер на борту самолета

СМИ сообщали, что в понедельник самолет совершило экстренную посадку в международном аэропорту Бухареста. «Да, Сергей Валентинович умер на борту самолета», — сообщили СМИ в городском комитете по культуре.

Стадлер родился в 1962 году в Ленинграде. В 2008-2011 годы он был ректором Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, в 2013 году создал Симфонический оркестр Петербурга и стал его художественным руководителем.

Как пишет «Коммерсант», играть на рояле Стадлера научила его мать, пианистка, концертмейстер петербургской консерватории Маргарита Панкова, а на скрипке — отец, альтист оркестра Петербургской филармонии Валентин Стадлер.

Стадлер окончил консерваторию экстерном за три с половиной года, выступал с гастролями за границей. В 1986 году в Германии получил приз за лучшую критику году, ездил с концертами в Японию и Китай.

В 1995 году Сергей Стадлер стал первым музыкантом, удостоенным чести играть на скрипке Никколо Паганини «Il Cannone» Гварнери дель Джезу в открытых концертах в Петербурге. С 1995 года музыкант проводил ежегодные новогодние концерты в Концертном зале имени Чайковского в Москве.