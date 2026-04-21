Знаменитый российский скрипач умер на борту самолета

© BBC 21 апреля, 2026 14:01

История и культура

Советский и российский скрипач-виртуоз, дирижер, бывший художественный руководитель Симфонического оркестра Петербурга и экс-ректор петербургской консерватории Сергей Стадлер умер на борту самолета, летевшего из Петербурга в Стамбул, сообщает русская служба Би-би-си.

СМИ сообщали, что в понедельник самолет совершило экстренную посадку в международном аэропорту Бухареста. «Да, Сергей Валентинович умер на борту самолета», — сообщили СМИ в городском комитете по культуре. 

Стадлер родился в 1962 году в Ленинграде. В 2008-2011 годы он был ректором Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, в 2013 году создал Симфонический оркестр Петербурга и стал его художественным руководителем.

Как пишет «Коммерсант», играть на рояле Стадлера научила его мать, пианистка, концертмейстер петербургской консерватории Маргарита Панкова, а на скрипке — отец, альтист оркестра Петербургской филармонии Валентин Стадлер.

Стадлер окончил консерваторию экстерном за три с половиной года, выступал с гастролями за границей. В 1986 году в Германии получил приз за лучшую критику году, ездил с концертами в Японию и Китай.

В 1995 году Сергей Стадлер стал первым музыкантом, удостоенным чести играть на скрипке Никколо Паганини «Il Cannone» Гварнери дель Джезу в открытых концертах в Петербурге. С 1995 года музыкант проводил ежегодные новогодние концерты в Концертном зале имени Чайковского в Москве.

Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года
Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны
«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны (4)

«Латыши вынуждены использовать русский язык!» Дискуссия о госязыке не утихает
«Латыши вынуждены использовать русский язык!» Дискуссия о госязыке не утихает

«Латыши вынуждены использовать русский язык!» Дискуссия о госязыке не утихает

Дискуссия "Что такое уважение к государственному языку? Что такое неуважение к государственному языку?", организованная Лианой Лангой, не утихает даже после официального окончания мероприятия. Напомним, что именно на ней экс-президент Эгилс Левитс заявил, что русскому языку не место в Латвии, и прозвучали идеи привлечь к защите госязыка силы государственной и муниципальной полиции. Теперь на эту тему рассуждают и в социальных сетях.

В джунглях нашли «туалетное дерево»: туда ходят все подряд!

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

