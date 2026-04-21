Axios: Иран согласился на второй тур переговоров с США, Вэнс вылетает в Исламабад

© BBC 21 апреля, 2026 09:17

Мир 0 комментариев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отправится в столицу Пакистана для переговоров с Ираном о потенциальном соглашении о прекращении войны, сообщили американские источники издания Axios.

Иран до сих пор не подтвердил свое участие во втором туре переговоров. Как пишет Axios, «Белый дом весь понедельник ждал сигнала из Тегерана о том, что тот направит свою переговорную команду в Исламабад».

По мнению источника издания, иранцы затягивают переговоры из-за очевидного давления со стороны Корпуса стражей исламской революции, который настаивает на жесткой позиции — никаких переговоров до прекращения американской блокады Ормузского пролива.

«Иранская команда ждала разрешения от верховного лидера [Моджтабы Хаменеи]. По словам источника, оно поступило в понедельник вечером», — сообщает Axios.

Иранский источник Reuters накануне говорил, что Иран, несмотря на заявления властей, рассматривает возможность участия в переговорах, но решение еще не принято. Источник в Пакистане сообщал агентству, что срок действия режима прекращения огня истечет во вторник в 20:00 по американскому восточному времени — в полночь по Гринвичу.

«Трамп уже фактически добавил один день. Хотя две недели, оговоренные в соглашении о прекращении огня, истекают во вторник, в понедельник он заявил, что крайний срок — вечер среды», — пишет Axios.

Два источника издания сообщили, что Вэнс вылетит в Пакистан во вторник утром, а третий сказал, что он может отправиться уже поздно вечером в понедельник.

Вэнс все еще находится в Соединенных Штатах, сообщал накануне источник Reuters. Другой собеседник уточнял, что американская делегация еще не вылетела, но планирует вскоре отправиться в Исламабад.

Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post анонсировал участие Вэнса в переговорах. Он возглавлял американскую делегацию на первом этапе переговоров 18-19 апреля. Кроме него, в переговорах должны принять участие Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны
«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны (4)

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента
Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года
Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

