Axios: Иран согласился на второй тур переговоров с США, Вэнс вылетает в Исламабад

Иран до сих пор не подтвердил свое участие во втором туре переговоров. Как пишет Axios, «Белый дом весь понедельник ждал сигнала из Тегерана о том, что тот направит свою переговорную команду в Исламабад».

По мнению источника издания, иранцы затягивают переговоры из-за очевидного давления со стороны Корпуса стражей исламской революции, который настаивает на жесткой позиции — никаких переговоров до прекращения американской блокады Ормузского пролива.

«Иранская команда ждала разрешения от верховного лидера [Моджтабы Хаменеи]. По словам источника, оно поступило в понедельник вечером», — сообщает Axios.

Иранский источник Reuters накануне говорил, что Иран, несмотря на заявления властей, рассматривает возможность участия в переговорах, но решение еще не принято. Источник в Пакистане сообщал агентству, что срок действия режима прекращения огня истечет во вторник в 20:00 по американскому восточному времени — в полночь по Гринвичу.

«Трамп уже фактически добавил один день. Хотя две недели, оговоренные в соглашении о прекращении огня, истекают во вторник, в понедельник он заявил, что крайний срок — вечер среды», — пишет Axios.

Два источника издания сообщили, что Вэнс вылетит в Пакистан во вторник утром, а третий сказал, что он может отправиться уже поздно вечером в понедельник.

Вэнс все еще находится в Соединенных Штатах, сообщал накануне источник Reuters. Другой собеседник уточнял, что американская делегация еще не вылетела, но планирует вскоре отправиться в Исламабад.

Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post анонсировал участие Вэнса в переговорах. Он возглавлял американскую делегацию на первом этапе переговоров 18-19 апреля. Кроме него, в переговорах должны принять участие Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.