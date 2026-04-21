Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Апреля Завтра: Anastasija, Margers
Доступность

Марс не прощает: сколько человек проживёт на Красной планете на самом деле?

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 09:08

Наука 0 комментариев

Марс веками манил — красный, загадочный, почти «наш». Но чем ближе наука подбирается к реальности жизни там, тем холоднее становится картина.

Свежая оценка рисков от NASA в 2026 году звучит почти как приговор: без серьёзной защиты организм человека начинает разрушаться уже через 6–12 месяцев.

Причём не по одному направлению — сразу по всем.

Кости теряют плотность быстрее, чем кто-либо ожидал — до 1–2% в месяц. Больше всего страдают позвоночник и ноги. Мышцы слабеют. Иммунитет «проседает». Зрение ухудшается.

И это только начало.

Атмосфера Марса почти не защищает от радиации — человек фактически живёт под постоянным космическим облучением. Периодически планету накрывают пылевые бури с токсичными соединениями. Они могут длиться месяцами.

Но самое странное — не физика.

Расстояние до Земли достигает 225 миллионов километров. Ответ на сообщение — до 24 минут в одну сторону. Разговор превращается в переписку с паузами, в которых легко потеряться.

Психика в таких условиях работает на пределе — и аналогов у этого опыта у человечества просто нет.

Главное открытие оказалось ещё неприятнее: проблемы не складываются — они усиливают друг друга.

Ослабление костей влияет на иммунитет. Радиация ускоряет когнитивные нарушения. Стресс разгоняет весь этот процесс.

Остановить всё сразу — пока не умеют.

Тем не менее, решения уже выглядят как сценарий фантастического фильма: лекарства для сохранения костей, персональная защита от радиации, ИИ-компаньоны для психики, автономные биосистемы жизнеобеспечения и подземные базы, скрытые под слоем марсианской породы.

Человек туда доберётся.
Вопрос уже другой — сколько он там продержится.

Главные новости

Важно

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер
Важно

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны
Важно

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Важно 17:59

Важно 0 комментариев

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Читать
Загрузка

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Читать

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Выбор редакции 17:42

Выбор редакции 0 комментариев

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Читать

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Читать

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Новости Латвии 17:32

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

Читать

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

Читать

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

Читать