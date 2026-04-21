Марс не прощает: сколько человек проживёт на Красной планете на самом деле?

Свежая оценка рисков от NASA в 2026 году звучит почти как приговор: без серьёзной защиты организм человека начинает разрушаться уже через 6–12 месяцев.

Причём не по одному направлению — сразу по всем.

Кости теряют плотность быстрее, чем кто-либо ожидал — до 1–2% в месяц. Больше всего страдают позвоночник и ноги. Мышцы слабеют. Иммунитет «проседает». Зрение ухудшается.

И это только начало.

Атмосфера Марса почти не защищает от радиации — человек фактически живёт под постоянным космическим облучением. Периодически планету накрывают пылевые бури с токсичными соединениями. Они могут длиться месяцами.

Но самое странное — не физика.

Расстояние до Земли достигает 225 миллионов километров. Ответ на сообщение — до 24 минут в одну сторону. Разговор превращается в переписку с паузами, в которых легко потеряться.

Психика в таких условиях работает на пределе — и аналогов у этого опыта у человечества просто нет.

Главное открытие оказалось ещё неприятнее: проблемы не складываются — они усиливают друг друга.

Ослабление костей влияет на иммунитет. Радиация ускоряет когнитивные нарушения. Стресс разгоняет весь этот процесс.

Остановить всё сразу — пока не умеют.

Тем не менее, решения уже выглядят как сценарий фантастического фильма: лекарства для сохранения костей, персональная защита от радиации, ИИ-компаньоны для психики, автономные биосистемы жизнеобеспечения и подземные базы, скрытые под слоем марсианской породы.

Человек туда доберётся.

Вопрос уже другой — сколько он там продержится.