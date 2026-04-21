Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вт, 21. Апреля
Милда снова родила: вылупился второй птенец белохвостого орлана в Дурбе

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 10:15

Вечером в понедельник, 20 апреля, в гнезде морского орла (белохвостого орлана) в Дурбе вылупился второй птенец. События, связанные с этим, транслируются в прямом эфире Латвийским фондом природы (LDF).

Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, установленной у гнезда, пара орлов, Милда и Зорро, заботятся о выкармливании своих птенцов. Зорро обеспечивает семью рыбой.

Как сообщалось ранее, первый орлёнок в этом году вылупился ещё в темноте, но впервые его увидели на камеру утром 18 апреля в 5:52.

В этом сезоне самец Зорро также добросовестно участвовал в инкубации, помогая Милде согревать яйца в гнезде и обеспечивая свою партнершу пищей.

Этой весной в орлином гнезде было отложено два яйца.

Милда находится с самцом Зорро или Зори с апреля 2024 года, поскольку предыдущий самец Хьюго исчез в середине апреля. В конце апреля, когда Милды не стало, ворон забрал оба яйца из гнезда, поэтому сезон 2024 года в гнезде Дурбе оказался неудачным.

В прошлом году в гнезде Дурбе вылупились два птенца, которых выкормили их родители — Лео и Нео.

Как сообщалось ранее, гнездо белохвостого орлана в Курземе, в регионе Дурбе, является самым популярным объектом прямой трансляции LDF. Гнездо расположено на вершине старой ели, примерно на высоте девятиэтажного здания. За этим гнездом наблюдают в прямом эфире с 2015 года.

ФОТО скриншот видео Латвийского фонды природы 

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента
Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

