Милда снова родила: вылупился второй птенец белохвостого орлана в Дурбе

Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, установленной у гнезда, пара орлов, Милда и Зорро, заботятся о выкармливании своих птенцов. Зорро обеспечивает семью рыбой.

Как сообщалось ранее, первый орлёнок в этом году вылупился ещё в темноте, но впервые его увидели на камеру утром 18 апреля в 5:52.

В этом сезоне самец Зорро также добросовестно участвовал в инкубации, помогая Милде согревать яйца в гнезде и обеспечивая свою партнершу пищей.

Этой весной в орлином гнезде было отложено два яйца.

Милда находится с самцом Зорро или Зори с апреля 2024 года, поскольку предыдущий самец Хьюго исчез в середине апреля. В конце апреля, когда Милды не стало, ворон забрал оба яйца из гнезда, поэтому сезон 2024 года в гнезде Дурбе оказался неудачным.

В прошлом году в гнезде Дурбе вылупились два птенца, которых выкормили их родители — Лео и Нео.

Как сообщалось ранее, гнездо белохвостого орлана в Курземе, в регионе Дурбе, является самым популярным объектом прямой трансляции LDF. Гнездо расположено на вершине старой ели, примерно на высоте девятиэтажного здания. За этим гнездом наблюдают в прямом эфире с 2015 года.

ФОТО скриншот видео Латвийского фонды природы