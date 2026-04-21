Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года



В начале этого месяца Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что существует 62-процентная вероятность формирования Эль-Ниньо уже этим летом. Хотя в это время года прогнозы моделей традиционно менее точны, «растущие шансы» на развитие Эль-Ниньо во второй половине года подтверждаются большими запасами тепла в подповерхностных слоях океана и ожидаемым ослаблением низкоуровневых пассатов.

«Если Эль-Ниньо сформируется, его возможная мощность остаётся очень неопределённой: есть вероятность один к трём, что он будет сильным в период с октября по декабрь 2026 года», — отмечают в Центре климатического прогнозирования NOAA.

Что такое Ла-Нинья и Эль-Ниньо?

Ла-Нинья (с испанского — «девочка») — более распространённое явление, которое возникает, когда пассаты над Тихим океаном дуют в основном с востока на запад, сгоняя тёплые поверхностные воды в западную часть океана.

В результате холодная вода начинает подниматься из глубин океана, что в среднем понижает температуру поверхности моря, особенно у берегов Америки.

Эль-Ниньо может запускаться серией тропических ветровых всплесков с запада, которые ослабляют или даже разворачивают эти пассаты. Тогда тёплая поверхностная вода возвращается к берегам Южной Америки, а прогрев поверхности не даёт более холодной глубинной воде подниматься вверх.

Эль-Ниньо, который возникает нерегулярно и обычно длится около года, как правило, повышает глобальные температуры, а это, в свою очередь, может приводить к более экстремальной погоде, включая наводнения.

Происходит это потому, что при каждом повышении температуры воздуха на 1 °C атмосфера может удерживать примерно на 7 % больше влаги, что ведёт к более интенсивным и обильным осадкам. Эль-Ниньо также способен усиливать жару в тропиках, поэтому годы с Эль-Ниньо часто оказываются одними из самых тёплых в истории наблюдений.

Последний эпизод Эль-Ниньо продолжался с мая 2023-го по март 2024 года и способствовал рекордной жаре, которая подпитывала смертоносные тепловые волны, лесные пожары и наводнения по всему миру.

По оценкам некоторых метеорологов, типичный Эль-Ниньо приводит к временномy повышению глобальной средней температуры примерно на 0,1–0,2 °C.

Это не столь значительное изменение, как рост температур, вызванный деятельностью человека, который уже увеличил среднюю температуру поверхности Земли примерно на 1,3–1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Что такое «супер Эль-Ниньо» и сформируется ли он в этом году?

Ряд изданий и климатических комментаторов утверждают, что возможный Эль-Ниньо в этом году будет «супер»-версией, однако такого официального научного термина не существует. В обиходе слово «супер» могут использовать, чтобы подчеркнуть силу Эль-Ниньо, которую обычно оценивают по Океаническому индексу Эль-Ниньо (ONI), но сама NOAA этого термина не применяет.

Чтобы начались условия Эль-Ниньо, средняя ежемесячная температура поверхности моря в центральной и восточной тропической части Тихого океана должна быть как минимум на 0,5 °C выше нормы, при ожидаемом сохранении такого потепления в течение пяти подряд идущих перекрывающихся трёхмесячных периодов.

Слабое Эль-Ниньо фиксируется, когда значение ONI не ниже 0,5 °C, но не выше 0,9 °C. Потепление на 1–1,4 °C считается умеренным Эль-Ниньо, а о сильном Эль-Ниньо говорят, когда пик ONI достигает как минимум 1,5 °C.

Таким образом, под «супер Эль-Ниньо» обычно подразумевают именно сильное Эль-Ниньо, однако с прогнозом такого сценария согласны далеко не все.

Тепло, связанное с Эль-Ниньо, поступает из запасов энергии, накопившейся в западной части Тихого океана во время фазы Ла-Нинья, которая продолжалась ещё в феврале 2026 года.

Учёные из Колумбийского университета отмечают, что с этой точки зрения появление «супер Эль-Ниньо» вскоре после умеренно сильного эпизода 2023–2024 годов было бы несколько неожиданным.

«На то, чтобы снова “подзарядить батарею” тепла в восточной части Тихого океана, требуется время, однако, возможно, антропогенное потепление сокращает этот период», — поясняют исследователи.

«Климатические комментаторы, которые ещё недавно не рассматривали возможность Эль-Ниньо в этом году, теперь массово пересаживаются в вагон поезда под названием “супер Эль-Ниньо”.»

В опубликованной 20 марта работе добавляется, что хотя сила и частота Эль-Ниньо важны, особенно в контексте того, меняются ли они под влиянием глобального потепления, ещё более существенной проблемой остаётся продолжающееся, беспрецедентно быстрое потепление поверхности океана.