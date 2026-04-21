Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года

Euronews 21 апреля, 2026 16:40

Климатические модели указывают, что в конце этого года может сформироваться «мощное» Эль‑Ниньо, способное повысить глобальные температуры.
Глобальные температуры могут выйти на беспрецедентно высокие значения на фоне предупреждений специалистов по климату о том, что вероятность формирования «супер Эль-Ниньо» растёт.


В начале этого месяца Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что существует 62-процентная вероятность формирования Эль-Ниньо уже этим летом. Хотя в это время года прогнозы моделей традиционно менее точны, «растущие шансы» на развитие Эль-Ниньо во второй половине года подтверждаются большими запасами тепла в подповерхностных слоях океана и ожидаемым ослаблением низкоуровневых пассатов.

«Если Эль-Ниньо сформируется, его возможная мощность остаётся очень неопределённой: есть вероятность один к трём, что он будет сильным в период с октября по декабрь 2026 года», — отмечают в Центре климатического прогнозирования NOAA.

 Что такое Ла-Нинья и Эль-Ниньо?

Ла-Нинья (с испанского — «девочка») — более распространённое явление, которое возникает, когда пассаты над Тихим океаном дуют в основном с востока на запад, сгоняя тёплые поверхностные воды в западную часть океана.

В результате холодная вода начинает подниматься из глубин океана, что в среднем понижает температуру поверхности моря, особенно у берегов Америки.

Эль-Ниньо может запускаться серией тропических ветровых всплесков с запада, которые ослабляют или даже разворачивают эти пассаты. Тогда тёплая поверхностная вода возвращается к берегам Южной Америки, а прогрев поверхности не даёт более холодной глубинной воде подниматься вверх.

Эль-Ниньо, который возникает нерегулярно и обычно длится около года, как правило, повышает глобальные температуры, а это, в свою очередь, может приводить к более экстремальной погоде, включая наводнения.

Происходит это потому, что при каждом повышении температуры воздуха на 1 °C атмосфера может удерживать примерно на 7 % больше влаги, что ведёт к более интенсивным и обильным осадкам. Эль-Ниньо также способен усиливать жару в тропиках, поэтому годы с Эль-Ниньо часто оказываются одними из самых тёплых в истории наблюдений.

Последний эпизод Эль-Ниньо продолжался с мая 2023-го по март 2024 года и способствовал рекордной жаре, которая подпитывала смертоносные тепловые волны, лесные пожары и наводнения по всему миру.

По оценкам некоторых метеорологов, типичный Эль-Ниньо приводит к временномy повышению глобальной средней температуры примерно на 0,1–0,2 °C.

Это не столь значительное изменение, как рост температур, вызванный деятельностью человека, который уже увеличил среднюю температуру поверхности Земли примерно на 1,3–1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Что такое «супер Эль-Ниньо» и сформируется ли он в этом году?

Ряд изданий и климатических комментаторов утверждают, что возможный Эль-Ниньо в этом году будет «супер»-версией, однако такого официального научного термина не существует. В обиходе слово «супер» могут использовать, чтобы подчеркнуть силу Эль-Ниньо, которую обычно оценивают по Океаническому индексу Эль-Ниньо (ONI), но сама NOAA этого термина не применяет.

Чтобы начались условия Эль-Ниньо, средняя ежемесячная температура поверхности моря в центральной и восточной тропической части Тихого океана должна быть как минимум на 0,5 °C выше нормы, при ожидаемом сохранении такого потепления в течение пяти подряд идущих перекрывающихся трёхмесячных периодов.

Слабое Эль-Ниньо фиксируется, когда значение ONI не ниже 0,5 °C, но не выше 0,9 °C. Потепление на 1–1,4 °C считается умеренным Эль-Ниньо, а о сильном Эль-Ниньо говорят, когда пик ONI достигает как минимум 1,5 °C.

Таким образом, под «супер Эль-Ниньо» обычно подразумевают именно сильное Эль-Ниньо, однако с прогнозом такого сценария согласны далеко не все.

Тепло, связанное с Эль-Ниньо, поступает из запасов энергии, накопившейся в западной части Тихого океана во время фазы Ла-Нинья, которая продолжалась ещё в феврале 2026 года.

Учёные из Колумбийского университета отмечают, что с этой точки зрения появление «супер Эль-Ниньо» вскоре после умеренно сильного эпизода 2023–2024 годов было бы несколько неожиданным.

«На то, чтобы снова “подзарядить батарею” тепла в восточной части Тихого океана, требуется время, однако, возможно, антропогенное потепление сокращает этот период», — поясняют исследователи.

«Климатические комментаторы, которые ещё недавно не рассматривали возможность Эль-Ниньо в этом году, теперь массово пересаживаются в вагон поезда под названием “супер Эль-Ниньо”.»

В опубликованной 20 марта работе добавляется, что хотя сила и частота Эль-Ниньо важны, особенно в контексте того, меняются ли они под влиянием глобального потепления, ещё более существенной проблемой остаётся продолжающееся, беспрецедентно быстрое потепление поверхности океана.

Главные новости

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны
Важно

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны (4)

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер
Важно

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает
Важно

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает (2)

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Важно 17:59

Важно 0 комментариев

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Выбор редакции 17:42

Выбор редакции 0 комментариев

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Новости Латвии 17:32

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

