Задержана за фото с Навальным: даже изображение убитого политика считается в России «экстремизмом»

Факт задержания на платформе «Telegram» подтвердила и сама Слабунова.

Как пишет Слабунова в «Telegram», полицейские «предложили поехать в участок, чтобы дать показания по поводу какой-то публикации» в ее канале «Telegram».

Какой-то гражданин написал на неё заявление, но «речь идёт о фотографии, которой нет в моём канале», отмечает политик.

Издание «7x7» сообщает, что Слабунова была обвинена в демонстрации экстремистской символики, поскольку в 2020 году она опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с Навальным.

Сейчас запись с фотографией удалена, отмечает издание. Это не первый случай, когда российская полиция или суды признают слово «Навальный» или его фотографию экстремистской символикой.

Среди прочего, статья о демонстрации таких символов предусматривает запрет на участие в выборах в течение одного года.

В сентябре этого года в Карелии состоятся выборы в региональный парламент, и, если Слабунова будет признана виновной, ей может быть запрещено участвовать в выборах.

Ранее подобный инцидент из-за фотографии Навального произошел с лидером «Яблока» Николаем Рибаковым. В декабре суд Виборгского района Санкт-Петербурга приговорил его к штрафу в размере 1500 рублей за публикацию в социальных сетях фотографии Навального в день смерти лидера оппозиции. Рыбакову было отказано в праве баллотироваться на выборах в Государственную Думу и Законодательное собрание Санкт-Петербурга в этом году.

Также на руководителя фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александра Шишлова был составлен протокол за упоминание Навального. Ему также грозит запрет на участие в выборах.

Партия «Яблоко», выступающая против войны в Украине, имеет фракции в законодательных собраниях трех российских регионов.

Это дает партии право участвовать в выборах в Государственную Думу.

В последнее время власти усилили давление на эти фракции. Так, в Санкт-Петербурге у Бориса Вишневского был отозван мандат после того, как он был признан «иностранным агентом».