Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Апреля Завтра: Anastasija, Margers
Доступность

Задержана за фото с Навальным: даже изображение убитого политика считается в России «экстремизмом»

21 апреля, 2026 18:16

Мир 0 комментариев

Во вторник в российской Карелии полиция задержала депутата регионального парламента, руководителя местного отделения партии «Яблоко» Эмилию Слабунову в связи с опубликованной в интернете фотографией, на которой она запечатлена вместе с убитым в заключении лидером российской оппозиции Алексеем Навальным, сообщают местные СМИ.

Факт задержания на платформе «Telegram» подтвердила и сама Слабунова.

Как пишет Слабунова в «Telegram», полицейские «предложили поехать в участок, чтобы дать показания по поводу какой-то публикации» в ее канале «Telegram».

Какой-то гражданин написал на неё заявление, но «речь идёт о фотографии, которой нет в моём канале», отмечает политик.

Издание «7x7» сообщает, что Слабунова была обвинена в демонстрации экстремистской символики, поскольку в 2020 году она опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с Навальным.

Сейчас запись с фотографией удалена, отмечает издание. Это не первый случай, когда российская полиция или суды признают слово «Навальный» или его фотографию экстремистской символикой.

Среди прочего, статья о демонстрации таких символов предусматривает запрет на участие в выборах в течение одного года.

В сентябре этого года в Карелии состоятся выборы в региональный парламент, и, если Слабунова будет признана виновной, ей может быть запрещено участвовать в выборах.

Ранее подобный инцидент из-за фотографии Навального произошел с лидером «Яблока» Николаем Рибаковым. В декабре суд Виборгского района Санкт-Петербурга приговорил его к штрафу в размере 1500 рублей за публикацию в социальных сетях фотографии Навального в день смерти лидера оппозиции. Рыбакову было отказано в праве баллотироваться на выборах в Государственную Думу и Законодательное собрание Санкт-Петербурга в этом году.

Также на руководителя фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александра Шишлова был составлен протокол за упоминание Навального. Ему также грозит запрет на участие в выборах.

Партия «Яблоко», выступающая против войны в Украине, имеет фракции в законодательных собраниях трех российских регионов.

Это дает партии право участвовать в выборах в Государственную Думу.

В последнее время власти усилили давление на эти фракции. Так, в Санкт-Петербурге у Бориса Вишневского был отозван мандат после того, как он был признан «иностранным агентом».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Дальше Лиго не протянет»: Кулбергс рассказал, что «убьет» airBaltic
Важно

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает
Важно

Трагедия в Старой Риге: из окна шестого этажа выпала женщина
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Трагедия в Старой Риге: из окна шестого этажа выпала женщина

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

Во вторник днем, 21 апреля, Государственная полиция получила вызов в Старую Ригу, где из окна шестого этажа одного из многоквартирных домов выпала женщина.

Читать
Загрузка

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны

Выбор редакции 20:44

Выбор редакции 0 комментариев

Рижский Центральный рынок некогда был сердцем городской торговли, а теперь вызывает скорее легкий шок. Пользователи социальной сети «Threads» поделились своими впечатлениями.

Читать

Без пробок не обойтись: Рига готовится к масштабному открытию мотосезона

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Рига готовится к масштабному открытию мотосезона 25 апреля: ожидаются тысячи байкеров, концерт и временные ограничения движения. Жителям и гостям города рекомендуют заранее продумать маршруты, так как в центре будут изменения.

Читать

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

Выбор редакции 20:32

Выбор редакции 0 комментариев

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

Читать

Дети были уверены, что помогают: подробности о фальшивом «фонде благих дел»

Важно 20:28

Важно 0 комментариев

Государственная полиция Латвии завершила расследование дела о тщательно организованной мошеннической схеме — фиктивном благотворительном фонде, в который были вовлечены десятки подростков для сбора пожертвований у торговых центров.

Читать

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе

Мнения 20:21

Мнения 0 комментариев

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

Читать

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Читать