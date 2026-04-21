Высказывания Лаврова являются откровенно ложными: МИД Латвии (1)

© LETA 21 апреля, 2026 18:41

Важно 1 комментариев

Министерство иностранных дел Латвии во вторник вызвало временного поверенного в делах посольства России и выразило решительный протест в связи с публичными заявлениями министра иностранных дел Сергей Лавров от 18 апреля о том, что Латвия якобы разрешила использовать своё воздушное пространство для атак беспилотников на севере России, сообщили агентству LETA в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что высказывания Лаврова являются откровенно ложными, и Латвия последовательно отвергает эти утверждения как полностью необоснованные.

В МИД указали, что ни одна из стран Балтии не давала разрешения на использование своей территории или воздушного пространства для атак беспилотников по целям в России. Эта позиция была официально доведена до временных поверенных в делах российских посольств в Таллине 27 марта, в Риге 31 марта и в Вильнюсе 27 марта.

Также напомнено, что 10 апреля министры иностранных дел стран Балтии выступили с совместным заявлением о российской дезинформационной кампании. Несмотря на это, Россия продолжает распространять ложную информацию.

Во время сегодняшней встречи латвийская сторона также выразила жёсткое осуждение действий властей города Томска, которые 19 апреля демонтировали в Мемориальном сквере памятные камни жертвам политических репрессий, в том числе памятный знак репрессированным латышам.

В МИД подчеркнули, что демонтаж этих мемориалов отражает позицию современной России, оправдывающую преступления советского тоталитарного режима — в том числе незаконную оккупацию соседних стран, репрессии и массовые нарушения прав человека. Латвия требует от российской стороны объяснений произошедшего.

Ранее сообщалось, что власти Томской области в ночь на 19 апреля демонтировали памятник жертвам сталинских репрессий «Камень скорби» в мемориальном парке Томска, а также расположенные рядом памятные знаки латышам, литовцам, эстонцам, полякам и калмыкам.

В том числе был убран памятный камень, установленный в 2011 году жителями Сигулды и доставленный в Сибирь, созданный художником Гунтисом Пандерсом, с надписью на латышском и русском языках: «Пусть камень говорит и скорбит о жертвах политических репрессий — латышах».

Комментарии (1)

Во вторник днем, 21 апреля, Государственная полиция получила вызов в Старую Ригу, где из окна шестого этажа одного из многоквартирных домов выпала женщина.

Рижский Центральный рынок некогда был сердцем городской торговли, а теперь вызывает скорее легкий шок. Пользователи социальной сети «Threads» поделились своими впечатлениями.

Рига готовится к масштабному открытию мотосезона 25 апреля: ожидаются тысячи байкеров, концерт и временные ограничения движения. Жителям и гостям города рекомендуют заранее продумать маршруты, так как в центре будут изменения.

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

Государственная полиция Латвии завершила расследование дела о тщательно организованной мошеннической схеме — фиктивном благотворительном фонде, в который были вовлечены десятки подростков для сбора пожертвований у торговых центров.

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

