В министерстве подчеркнули, что высказывания Лаврова являются откровенно ложными, и Латвия последовательно отвергает эти утверждения как полностью необоснованные.

В МИД указали, что ни одна из стран Балтии не давала разрешения на использование своей территории или воздушного пространства для атак беспилотников по целям в России. Эта позиция была официально доведена до временных поверенных в делах российских посольств в Таллине 27 марта, в Риге 31 марта и в Вильнюсе 27 марта.

Также напомнено, что 10 апреля министры иностранных дел стран Балтии выступили с совместным заявлением о российской дезинформационной кампании. Несмотря на это, Россия продолжает распространять ложную информацию.

Во время сегодняшней встречи латвийская сторона также выразила жёсткое осуждение действий властей города Томска, которые 19 апреля демонтировали в Мемориальном сквере памятные камни жертвам политических репрессий, в том числе памятный знак репрессированным латышам.

В МИД подчеркнули, что демонтаж этих мемориалов отражает позицию современной России, оправдывающую преступления советского тоталитарного режима — в том числе незаконную оккупацию соседних стран, репрессии и массовые нарушения прав человека. Латвия требует от российской стороны объяснений произошедшего.

Ранее сообщалось, что власти Томской области в ночь на 19 апреля демонтировали памятник жертвам сталинских репрессий «Камень скорби» в мемориальном парке Томска, а также расположенные рядом памятные знаки латышам, литовцам, эстонцам, полякам и калмыкам.

В том числе был убран памятный камень, установленный в 2011 году жителями Сигулды и доставленный в Сибирь, созданный художником Гунтисом Пандерсом, с надписью на латышском и русском языках: «Пусть камень говорит и скорбит о жертвах политических репрессий — латышах».