Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Как сообщалось, в 2025 году военная помощь Латвии Украине достигла 0,3% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в этом году ее объем планируется на уровне 0,25% от ВВП.

В этом году Латвия продолжит оказывать поддержку Украине путем закупок продукции латвийской военной промышленности, возглавляя коалицию дронов в рамках группы поддержки Украины и обучая украинских военнослужащих. Также планируется передать Украине экипировку Национальных вооруженных сил, продолжать взносы в международные инициативы поддержки и поддерживать усилия Украины по вступлению в Европейский союз и НАТО.