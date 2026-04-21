«Латышки что, уже не работают парикмахершами?» — клиент устал от русского языка

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 17:20

Важно 0 комментариев

"Латышки что, не работают парикмахершами? Не могу найти ни одной, все пытаются завязать со мной разговор по-русски, хотя я громко и чётко говорю: «Labdien!» - сетует в сети Threads пользователь с ником  historypiecesme.

"В Латвии нет других проблем, только русский язык, поэтому в Латвии все так плохо, потому что латышам по фигу, всегда виноваты русские. Плевать, что к врачам взрослые и дети не могут попасть даже за 65+ евро, плевать, что дорогое топливо и большие счета, а зарплата не меняется… но виноваты рррусские", - ответил ему один из пользователей. 

Другие стали быстро накидывать подходящие адреса.  

"По мне, пусть хоть на китайском, главное, чтобы волосы стригли так, как я хочу, по образцу", - недоумевает другой комментатор. 

"Вам все равно, а мне совсем нет, - ответил автор. - Я живу в Латвии, есть закон о языке, на дворе 2026 год, Россия насилует детей и стариков уже 4+ года, а я должен слушать русский язык? Вы окончательно прогнулись или как?"

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны
«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны

Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года
Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер
«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

