Ryanair может прекратить все рейсы в некоторые аэропорты Европы. Почему?

Проблема связана с внедрением системы EU Entry/Exit System, которая требует от граждан третьих стран, включая британцев, проходить биометрическую регистрацию при краткосрочных поездках, сообщает The Sun.

Система призвана лучше отслеживать въезд и выезд из Шенгенской зоны, однако на практике уже вызвала задержки в ряде аэропортов. На Мальте, где её недавно ввели, пассажиры сообщают об ожидании до 20 минут и более на контроле безопасности и границе.

Глава авиакомпании Дэвид О'Брайен заявил: «Если возникнут серьёзные заторы и задержки, нам придётся перенаправлять самолёты на другие направления», добавив, что Европа пока не готова к полной реализации системы, а летний туристический сезон может усугубить ситуацию.

В ответ аэропорт Мальты увеличил число сотрудников на пограничном контроле и создал отдельные коридоры для Шенгенской зоны. Руководитель аэропорта Алан Борг отметил: «Мы тесно сотрудничаем с полицией, чтобы обеспечить максимально бесперебойную работу системы».

Аналогичные проблемы наблюдаются и в других европейских аэропортах — в Брюссель, Лиссабон и Прага, где время ожидания местами достигало нескольких часов.

Система распространяется на 29 европейских стран и всех граждан третьих государств, пребывающих до 90 дней. При этом некоторые страны временно смягчают её применение: например, Греция освободила британцев от биометрических процедур, чтобы сократить очереди.

И Ryanair, и мальтийский аэропорт заявили, что продолжат следить за ситуацией и искать решения, чтобы избежать сбоев в разгар туристического сезона.