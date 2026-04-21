Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Апреля Завтра: Anastasija, Margers
Доступность

Ryanair может прекратить все рейсы в некоторые аэропорты Европы. Почему?

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 16:44

Бизнес

Авиакомпания Ryanair предупредила, что может прекратить все рейсы на Мальту, если в аэропортах сохранятся длинные очереди из-за новой системы пограничного контроля ЕС.

Проблема связана с внедрением системы EU Entry/Exit System, которая требует от граждан третьих стран, включая британцев, проходить биометрическую регистрацию при краткосрочных поездках, сообщает The Sun.

Система призвана лучше отслеживать въезд и выезд из Шенгенской зоны, однако на практике уже вызвала задержки в ряде аэропортов. На Мальте, где её недавно ввели, пассажиры сообщают об ожидании до 20 минут и более на контроле безопасности и границе.

Глава авиакомпании Дэвид О'Брайен заявил: «Если возникнут серьёзные заторы и задержки, нам придётся перенаправлять самолёты на другие направления», добавив, что Европа пока не готова к полной реализации системы, а летний туристический сезон может усугубить ситуацию.

В ответ аэропорт Мальты увеличил число сотрудников на пограничном контроле и создал отдельные коридоры для Шенгенской зоны. Руководитель аэропорта Алан Борг отметил: «Мы тесно сотрудничаем с полицией, чтобы обеспечить максимально бесперебойную работу системы».

Аналогичные проблемы наблюдаются и в других европейских аэропортах — в Брюссель, Лиссабон и Прага, где время ожидания местами достигало нескольких часов.

Система распространяется на 29 европейских стран и всех граждан третьих государств, пребывающих до 90 дней. При этом некоторые страны временно смягчают её применение: например, Греция освободила британцев от биометрических процедур, чтобы сократить очереди.

И Ryanair, и мальтийский аэропорт заявили, что продолжат следить за ситуацией и искать решения, чтобы избежать сбоев в разгар туристического сезона.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Животные 18:11

Животные 0 комментариев

Загрузка

Важно 17:59

Важно 0 комментариев

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

Выбор редакции 17:42

Выбор редакции 0 комментариев

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

Новости Латвии 17:32

Новости Латвии 0 комментариев

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

