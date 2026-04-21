Риге развязали руки: наконец можно избавиться от хаоса бесхозных кабелей

Как отмечают в департаменте развития Рижской думы, поправки к правилам Кабинета министров по строительству объектов электронной связи стали шагом вперед в регулировании воздушных кабелей. Они позволят убирать заброшенные линии, а также укрепить и узаконить используемые сети (если они не были построены самовольно). В самоуправлении рассчитывают, что процесс демонтажа ненужных линий теперь пойдет быстрее.

Важную роль играет и регистрация законно построенных линий в системах ATIS и BIS — нередко даже владельцы кабелей не до конца уверены в своих правах собственности.

Для города также актуальна проблема так называемых бесхозных кабелей, которые создают дополнительную нагрузку для владельцев зданий, однако решения по ним еще обсуждаются.

Ситуация во многом сложилась из-за 1990-х годов, когда регулированию уделялось мало внимания: многие линии прокладывались без проектов и разрешений, что давало преимущество недобросовестным операторам. В итоге значительная часть города оказалась покрыта воздушными кабелями.