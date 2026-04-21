Твой мозг уже «на диете из мусора»? Вот что с ним делают TikTok и телефон

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 16:08

Азбука здоровья 0 комментариев

Ты просто кладёшь телефон рядом.

И уже теряешь концентрацию.

Даже если он молчит.

Именно к такому выводу приходят исследователи: сам факт присутствия смартфона рядом с тобой «съедает» часть внимания. Мозг как будто держит его в фоне — вдруг там что-то важное.

И это только начало.

Профессор Кэл Ньюпорт сравнивает короткие видео с фастфудом. Не в переносном смысле — почти буквально.

TikTok, Reels и подобные форматы работают как ультраобработанная еда:
быстро, ярко, приятно — и почти без пользы.

Чем больше — тем хуже.

Исследования Глории Марк показывают: людям всё сложнее удерживать внимание, читать длинные тексты и даже считать без ошибок. Особенно это заметно у подростков.

И совпадение ли это, что спад начался примерно в тот момент, когда смартфоны стали частью жизни?

Вряд ли.

Но есть ещё один удар.

Рабочая реальность.

По данным отчёта Microsoft, офисные сотрудники отвлекаются в среднем каждые две минуты.
Две минуты — и снова переключение.

Мозг не успевает «погрузиться» ни во что.

Дальше — ещё интереснее.

Появляются первые данные, что активное использование ИИ для текстов может снижать уровень критического мышления. Некоторые исследования даже фиксируют изменения в связях между участками мозга.

Картина складывается неприятная.

Меньше концентрации.
Меньше глубины.
Больше быстрых реакций вместо размышлений.

И всё это — на фоне бесконечного потока «лёгкого контента».

Но есть один момент, который всё меняет.

Это обратимо.

В школах Нидерландов, где ограничили использование телефонов, более двух третей отметили улучшение атмосферы и способности концентрироваться.

То есть дело не в «поколении».

А в среде.

Вопрос только в том, заметим ли мы это вовремя.

Или уже слишком привыкли к «быстрому» мозгу.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер
Важно

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента
Важно

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года
Важно

Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В джунглях нашли «туалетное дерево»: туда ходят все подряд!

Животные 18:11

Животные 0 комментариев

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

Читать
Загрузка

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Важно 17:59

Важно 0 комментариев

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Читать

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Читать

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Выбор редакции 17:42

Выбор редакции 0 комментариев

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Читать

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Читать

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Новости Латвии 17:32

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

Читать

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

Читать