Твой мозг уже «на диете из мусора»? Вот что с ним делают TikTok и телефон

И уже теряешь концентрацию.

Даже если он молчит.

Именно к такому выводу приходят исследователи: сам факт присутствия смартфона рядом с тобой «съедает» часть внимания. Мозг как будто держит его в фоне — вдруг там что-то важное.

И это только начало.

Профессор Кэл Ньюпорт сравнивает короткие видео с фастфудом. Не в переносном смысле — почти буквально.

TikTok, Reels и подобные форматы работают как ультраобработанная еда:

быстро, ярко, приятно — и почти без пользы.

Чем больше — тем хуже.

Исследования Глории Марк показывают: людям всё сложнее удерживать внимание, читать длинные тексты и даже считать без ошибок. Особенно это заметно у подростков.

И совпадение ли это, что спад начался примерно в тот момент, когда смартфоны стали частью жизни?

Вряд ли.

Но есть ещё один удар.

Рабочая реальность.

По данным отчёта Microsoft, офисные сотрудники отвлекаются в среднем каждые две минуты.

Две минуты — и снова переключение.

Мозг не успевает «погрузиться» ни во что.

Дальше — ещё интереснее.

Появляются первые данные, что активное использование ИИ для текстов может снижать уровень критического мышления. Некоторые исследования даже фиксируют изменения в связях между участками мозга.

Картина складывается неприятная.

Меньше концентрации.

Меньше глубины.

Больше быстрых реакций вместо размышлений.

И всё это — на фоне бесконечного потока «лёгкого контента».

Но есть один момент, который всё меняет.

Это обратимо.

В школах Нидерландов, где ограничили использование телефонов, более двух третей отметили улучшение атмосферы и способности концентрироваться.

То есть дело не в «поколении».

А в среде.

Вопрос только в том, заметим ли мы это вовремя.

Или уже слишком привыкли к «быстрому» мозгу.