Твой мозг уже «на диете из мусора»? Вот что с ним делают TikTok и телефон

И уже теряешь концентрацию.
Даже если он молчит.
Именно к такому выводу приходят исследователи: сам факт присутствия смартфона рядом с тобой «съедает» часть внимания. Мозг как будто держит его в фоне — вдруг там что-то важное.
И это только начало.
Профессор Кэл Ньюпорт сравнивает короткие видео с фастфудом. Не в переносном смысле — почти буквально.
TikTok, Reels и подобные форматы работают как ультраобработанная еда:
быстро, ярко, приятно — и почти без пользы.
Чем больше — тем хуже.
Исследования Глории Марк показывают: людям всё сложнее удерживать внимание, читать длинные тексты и даже считать без ошибок. Особенно это заметно у подростков.
И совпадение ли это, что спад начался примерно в тот момент, когда смартфоны стали частью жизни?
Вряд ли.
Но есть ещё один удар.
Рабочая реальность.
По данным отчёта Microsoft, офисные сотрудники отвлекаются в среднем каждые две минуты.
Две минуты — и снова переключение.
Мозг не успевает «погрузиться» ни во что.
Дальше — ещё интереснее.
Появляются первые данные, что активное использование ИИ для текстов может снижать уровень критического мышления. Некоторые исследования даже фиксируют изменения в связях между участками мозга.
Картина складывается неприятная.
Меньше концентрации.
Меньше глубины.
Больше быстрых реакций вместо размышлений.
И всё это — на фоне бесконечного потока «лёгкого контента».
Но есть один момент, который всё меняет.
Это обратимо.
В школах Нидерландов, где ограничили использование телефонов, более двух третей отметили улучшение атмосферы и способности концентрироваться.
То есть дело не в «поколении».
А в среде.
Вопрос только в том, заметим ли мы это вовремя.
Или уже слишком привыкли к «быстрому» мозгу.