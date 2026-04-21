Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Вт, 21. Апреля
Доступность

Суд ЕС отверг венгерский закон об ЛГБТК

© Deutsche Welle 21 апреля, 2026 13:55

Мир 0 комментариев

Scanpix

Суд Европейского союза (ЕС) в Люксембурге во вторник, 21 апреля, постановил, что спорный венгерский закон об ЛГБТК нарушает ключевые положения Хартии основных прав ЕС. Иск подала Европейская комиссия. Его поддержали несколько государств-членов и Европейский парламент. 

Закон, принятый в 2021 году при тогдашнем правительстве правых националистов во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, запрещает изображение однополых партнерств и трансидентичности на телевидении и в книгах - под предлогом защиты несовершеннолетних.

Суд ЕС пришел к выводу, что закон нарушает "в особенности" закрепленный в Хартии запрет на дискриминацию по признаку пола и сексуальной ориентации, а также право на человеческое достоинство.

Стигматизация и дискриминация

Высший суд ЕС констатировал, что венгерское законодательство стигматизирует и маргинализирует негетеросексуальных, цис- и трансгендерных людей. Уже само название закона, указал суд, "связывает их с педофильскими преступлениями, что способно усилить эту стигматизацию и разжечь ненависть в отношении них".

Данный закон представляет группу людей из-за их сексуальной идентичности или ориентации "как угрозу для общества" и противоречит "идентичности" ЕС, подчеркивается в решении суда.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер
Важно

Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года
Важно

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает
Важно

В джунглях нашли «туалетное дерево»: туда ходят все подряд!

Животные 18:11

Животные 0 комментариев

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

Читать
Загрузка

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Важно 17:59

Важно 0 комментариев

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Читать

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Читать

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Выбор редакции 17:42

Выбор редакции 0 комментариев

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Читать

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Читать

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Новости Латвии 17:32

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

Читать

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

Читать