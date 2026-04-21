Суд ЕС отверг венгерский закон об ЛГБТК

Закон, принятый в 2021 году при тогдашнем правительстве правых националистов во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, запрещает изображение однополых партнерств и трансидентичности на телевидении и в книгах - под предлогом защиты несовершеннолетних.

Суд ЕС пришел к выводу, что закон нарушает "в особенности" закрепленный в Хартии запрет на дискриминацию по признаку пола и сексуальной ориентации, а также право на человеческое достоинство.

Стигматизация и дискриминация

Высший суд ЕС констатировал, что венгерское законодательство стигматизирует и маргинализирует негетеросексуальных, цис- и трансгендерных людей. Уже само название закона, указал суд, "связывает их с педофильскими преступлениями, что способно усилить эту стигматизацию и разжечь ненависть в отношении них".

Данный закон представляет группу людей из-за их сексуальной идентичности или ориентации "как угрозу для общества" и противоречит "идентичности" ЕС, подчеркивается в решении суда.