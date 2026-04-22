Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 09:07

Важно 0 комментариев

21 апреля Государственный контроль опубликовал результаты ревизии системы закупок тепловой энергии в Риге. Министерство экономики на этом фоне напомнило о своей роли в снижении роста тарифа.

Ведомство заявило, что благодаря его активному участию как акционера утверждённое Комиссией по регулированию общественных услуг повышение тарифа на тепловую энергию в Риге оказалось на 70% ниже, чем планировалось изначально.

Министр экономики Виктор Валайнис отметил: «Мы и далее будем внимательно следить за ситуацией и при необходимости действовать проактивно, чтобы защитить интересы жителей и снизить финансовую нагрузку на домохозяйства».

Министерство привело и конкретный пример экономии. В нереновированной квартире 464-й серии площадью 47,30 квадратного метра счёт за тепло составил 110,42 евро. Если бы ранее утверждённый тариф не был снижен, жителю пришлось бы платить 119,91 евро, то есть на 9,49 евро больше.

Также ведомство напомнило, что в Сейме был изменён порядок расчёта жилищного пособия. По данным Министерства благосостояния, размер пособия для нынешних получателей увеличился в среднем на 46,15 евро в месяц. Одновременно за счёт изменения коэффициентов в формуле расчёта был расширен круг получателей этой поддержки.

Министерство экономики также указало, что правительство поддержало поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи. Они предусматривают изменения в формуле жилищного пособия, что увеличивает его размер для жителей с низкими доходами и семей с детьми.

Знаменитые мотоциклы без тормозов? Массовый отзыв моделей

Почти 17 тысяч мотоциклов могут внезапно остаться без тормозов — и речь не о старых байках, а о новых моделях.

ЕС готовит новые санкции против Ирана из-за Ормузского пролива

Евросоюз собирается расширить санкции против Ирана, добавив меры за нарушение свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 21 апреля заявила после заседания министров иностранных дел ЕС, что по этому вопросу уже есть политическое согласие, но сам механизм ещё требует юридической доработки.

Смоет, сдует, заморозит! В выходные ждем циклон: дождь, снег и ветер до 25 м/с

В конце недели погода в Латвии резко испортится. После сравнительно спокойных дней страну накроет циклон: усилится ветер, начнутся осадки, а температура пойдёт вниз. В Риге к воскресенью днём будет всего около +7, в Лиепае - около +6, в Даугавпилсе - около +7, в Валмиере - тоже около +7.

Ещё месяц войны — и нефть взлетит до небес. Считаем дни до мирового кризиса

Если война вокруг Ирана затянется ещё на месяц, нефтяной рынок может столкнуться уже не просто с нервозностью, а с реальным дефицитом поставок. Как пишет Bloomberg, глава исследований Gunvor Group Фредерик Лассер предупредил, что в таком случае на рынке начнут заканчиваться поставки. Главный экономист Trafigura Group Саад Рахим заявил, что конфликт уже привёл к потере около 1 млрд баррелей поставок, а при дальнейшем затягивании войны этот объём может вырасти до 1,5 млрд баррелей.

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает

В латвийском сегменте соцсети Threads вспыхнула острая дискуссия о языках, уважении и общественных нормах. Поводом стал пост Аниты Крузе, которая рассказала о негативной реакции на то, что в повседневной жизни использует несколько языков.

Трамп продлил перемирие с Ираном, но оставил Ормуз под блокадой

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном. По его словам, пауза будет действовать до тех пор, пока Тегеран не выработает единое предложение и пока переговоры не завершатся «так или иначе». Reuters сообщает, что о бессрочном продлении Трамп заявил 22 апреля, при этом оставив открытым вопрос, согласны ли с этим Иран и Израиль.

