Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление

Ведомство заявило, что благодаря его активному участию как акционера утверждённое Комиссией по регулированию общественных услуг повышение тарифа на тепловую энергию в Риге оказалось на 70% ниже, чем планировалось изначально.

Министр экономики Виктор Валайнис отметил: «Мы и далее будем внимательно следить за ситуацией и при необходимости действовать проактивно, чтобы защитить интересы жителей и снизить финансовую нагрузку на домохозяйства».

Министерство привело и конкретный пример экономии. В нереновированной квартире 464-й серии площадью 47,30 квадратного метра счёт за тепло составил 110,42 евро. Если бы ранее утверждённый тариф не был снижен, жителю пришлось бы платить 119,91 евро, то есть на 9,49 евро больше.

Также ведомство напомнило, что в Сейме был изменён порядок расчёта жилищного пособия. По данным Министерства благосостояния, размер пособия для нынешних получателей увеличился в среднем на 46,15 евро в месяц. Одновременно за счёт изменения коэффициентов в формуле расчёта был расширен круг получателей этой поддержки.

Министерство экономики также указало, что правительство поддержало поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи. Они предусматривают изменения в формуле жилищного пособия, что увеличивает его размер для жителей с низкими доходами и семей с детьми.