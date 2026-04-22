Работодателям скоро придётся объяснять, кто и за что получает больше

Формально директива выглядит как шаг к большей открытости. По сути же работодателям придётся объяснять свою политику оплаты труда, раскрывать принципы, по которым назначаются зарплаты, и быть готовыми к прямым вопросам со стороны работников. Для многих компаний это станет болезненным изменением, потому что раньше такие темы предпочитали не выносить на открытое обсуждение.

Согласно новым требованиям, предприятия в странах ЕС должны будут обмениваться информацией о заработной плате и принимать меры, если разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами превысит 5%. Если такую разницу нельзя будет оправдать объективными и гендерно нейтральными критериями, работодателю придётся проводить совместную оценку зарплат вместе с представителями сотрудников.

В Латвии Министерство благосостояния уже готовит правила, по которым предприятия будут отчитываться о выполнении этой директивы. Эти правила должны быть разработаны к 1 мая 2027 года.

Следует ожидать, что сотрудники начнут гораздо чаще и громче поднимать тему зарплат. Они будут спрашивать, по каким принципам компания устанавливает оплату труда и насколько она справедлива по сравнению с зарплатами коллег. Об этом ещё в прошлом году предупреждала член правления консалтинговой компании Figure Baltic Advisory Анта Праневича.

Она отмечала: «Сегодня работодатели могут проанализировать свою политику вознаграждения, разобраться в принципах определения заработной платы и подумать о том, какие ответы они дадут своим сотрудникам».

В идеальном варианте эти изменения приведут к большей прозрачности и доверию внутри компаний. Но для многих работодателей куда более вероятен другой сценарий - конфликты, взаимные претензии, усиленный контроль за вакансиями и рост переходов сотрудников из одной компании в другую.