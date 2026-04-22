Апрель в Латвии стал теплее нормы, но осадков почти не было

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 10:13

Новости Латвии

 

Средняя температура воздуха в Латвии во второй декаде апреля составила +6,9 градуса, что на 1,2 градуса выше климатической нормы. Такие данные приводит Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая низкая температура в сети наблюдений центра была зафиксирована 11 апреля в Мерсрагсе, где воздух остыл до -5,5 градуса. Самый высокий показатель зарегистрировали 15 апреля в Елгаве - там температура поднялась до +17,9 градуса.

Осадков в середине месяца было заметно меньше обычного. В среднем по стране выпало лишь 3,2 миллиметра, что составляет 26% от нормы. Больше всего осадков зафиксировали в Лиепае - 21 миллиметр. Меньше всего - в Добеле, Колке, Кулдиге, Скулте, Стенде, Вентспилсе и Вецаки, где количество осадков не достигло даже 0,1 миллиметра.

Самый низкий индекс засухи и влажности за один месяц был отмечен в Добельском крае, а за три месяца - в Елгаве. Самый высокий показатель за месяц зарегистрировали в Лиепае, а за три месяца - в Лудзенском крае. В течение последних трёх месяцев по всей стране наблюдалась умеренно сухая и крайне сухая погода.

Средняя относительная влажность воздуха во второй декаде апреля составила 64% - от 57% в Риге до 73% в Павилосте. Скорость ветра в порывах не превышала 14 метров в секунду.

Главные новости

Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет
Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет

У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку
У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс
Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс (1)

Два знакомых лекарства могут «убрать» жир из печени: неожиданный эффект

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

«Нет ничего страшнее»: боксёр Кристапс Зутис рассказал о потере дочери

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

В последний путь: чем помогут государство и самоуправления

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

Полиция просит опознать человека (ФОТО)

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Школа военных водолазов: Латвия готовит ценных специалистов для НАТО

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

Кризис на Ближнем Востоке: министерствам поручили срочно оценить возможные последствия

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

