Апрель в Латвии стал теплее нормы, но осадков почти не было

Средняя температура воздуха в Латвии во второй декаде апреля составила +6,9 градуса, что на 1,2 градуса выше климатической нормы. Такие данные приводит Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая низкая температура в сети наблюдений центра была зафиксирована 11 апреля в Мерсрагсе, где воздух остыл до -5,5 градуса. Самый высокий показатель зарегистрировали 15 апреля в Елгаве - там температура поднялась до +17,9 градуса.

Осадков в середине месяца было заметно меньше обычного. В среднем по стране выпало лишь 3,2 миллиметра, что составляет 26% от нормы. Больше всего осадков зафиксировали в Лиепае - 21 миллиметр. Меньше всего - в Добеле, Колке, Кулдиге, Скулте, Стенде, Вентспилсе и Вецаки, где количество осадков не достигло даже 0,1 миллиметра.

Самый низкий индекс засухи и влажности за один месяц был отмечен в Добельском крае, а за три месяца - в Елгаве. Самый высокий показатель за месяц зарегистрировали в Лиепае, а за три месяца - в Лудзенском крае. В течение последних трёх месяцев по всей стране наблюдалась умеренно сухая и крайне сухая погода.

Средняя относительная влажность воздуха во второй декаде апреля составила 64% - от 57% в Риге до 73% в Павилосте. Скорость ветра в порывах не превышала 14 метров в секунду.