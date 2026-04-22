Эта простая игра с собакой меняет всё: эффект заметен уже через недели

К такому выводу пришли учёные из Университета Линчёпинга, изучив связь между играми и эмоциональной близостью между хозяином и питомцем.

В исследовании участвовали более 400 владельцев собак. Их разделили на три группы: одни стали чаще играть с питомцем, другие — больше тренировать с лакомствами, третьи ничего не меняли.

Через четыре недели участники снова ответили на вопросы — от повседневных привычек до личных: например, берут ли они собаку с собой в гости и делятся ли с ней тем, о чём не говорят никому.

Результат оказался неожиданным.

Группа, которая просто играла чуть больше обычного, показала заметное усиление эмоциональной связи. В двух других группах изменений не зафиксировали.

При этом речь не о классическом «бросить мячик и пойти дальше».

Лучше всего сработали активные и вовлекающие игры: перетягивание каната, лёгкая возня, догонялки, прятки и даже игривое «поддразнивание» пальцами.

Как отмечает автор исследования Лина Рот, важна не длительность, а внимание к собаке — достаточно нескольких минут, но с живым контактом.

Отдельно исследователи заметили, что некоторые породы, например пастушьи, сильнее реагируют на такие взаимодействия.

Однако учёные подчёркивают: нужны дополнительные исследования, чтобы точно понять, как именно формируется эта связь.