Пожар шёл из подвала: в Болдерае жители многоэтажки ночью проснулись в огне

Жители улицы Стурманю держат окна открытыми, потому что запах гари до сих пор не рассеялся после пожара в субботу вечером.

Пламя в подвале вспыхнуло в самый неподходящий для жильцов момент – незадолго до 3:00 утра, когда все они крепко спали.

Нина, жительница второго этажа, проснулась от того, что сработал детектор дыма. И это её спасло, потому что во сне они с мужем запаха гари не почувствовали. На помощь ей ​​и её мужу пришли пожарные: «Мой муж инвалид. А я тащила инвалидное кресло. Пожарные были такими вежливыми людьми, помогали всем, подбегали, открывали окна: «Выходите, выходите быстрее!» Конечно, был белый дым. Мы как-то так крепко спали, что даже не почувствовали его».

Жители улицы Стурманю, 5, отмечают, что подвал почти всегда плотно закрыт, и посторонние туда не могут попасть. Однако рассматривается версия, что подвал здания подожгли бездомные. Другой возможный вариант – пожар начался снаружи.

Квартира на 1-м этаже пострадала сильнее всего. В это время в помещении находилась молодая женщина. Её парень был на работе, когда получил известие о кризисной ситуации.

«Соседи вышли на улицу, позвонили в дверь, она вышла, здесь все было в дыму. (ДП: А пол не загорелся?) Часть кухни сгорела. Потому что там, где трубы, куда идет отопление, большие советские трубы, там проделаны отверстия. Оттуда потек огонь, и пол загорелся», — говорит Максим, житель 1-го этажа.

К сожалению, квартира молодых людей не застрахована, и им придется делать ремонт самостоятельно за свой счет, надеясь, что полиция найдет виновного, и им удастся что-нибудь с него взыскать.