Пожар шёл из подвала: в Болдерае жители многоэтажки ночью проснулись в огне

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 14:00

ЧП и криминал 0 комментариев

В подвале многоэтажки на улице Стурманю вспыхнул пожар, пламя добралось и до квартир, 30 человек были эвакуированы, и еще одного вытащили из квартиры с применением дыхательной маски, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Жители улицы Стурманю держат окна открытыми, потому что запах гари до сих пор не рассеялся после пожара в субботу вечером.

Пламя в подвале вспыхнуло в самый неподходящий для жильцов момент – незадолго до 3:00 утра, когда все они крепко спали.

Нина, жительница второго этажа, проснулась от того, что сработал детектор дыма. И это её спасло, потому что во сне они с мужем запаха гари не почувствовали. На помощь ей ​​и её мужу пришли пожарные: «Мой муж инвалид. А я тащила инвалидное кресло. Пожарные были такими вежливыми людьми, помогали всем, подбегали, открывали окна: «Выходите, выходите быстрее!» Конечно, был белый дым. Мы как-то так крепко спали, что даже не почувствовали его».

Жители улицы Стурманю, 5, отмечают, что подвал почти всегда плотно закрыт, и посторонние туда не могут попасть. Однако рассматривается версия, что подвал здания подожгли бездомные. Другой возможный вариант – пожар начался снаружи.

Квартира на 1-м этаже пострадала сильнее всего. В это время в помещении находилась молодая женщина. Её парень был на работе, когда получил известие о кризисной ситуации.

«Соседи вышли на улицу, позвонили в дверь, она вышла, здесь все было в дыму. (ДП: А пол не загорелся?) Часть кухни сгорела. Потому что там, где трубы, куда идет отопление, большие советские трубы, там проделаны отверстия. Оттуда потек огонь, и пол загорелся», — говорит Максим, житель 1-го этажа.

К сожалению, квартира молодых людей не застрахована, и им придется делать ремонт самостоятельно за свой счет, надеясь, что полиция найдет виновного, и им удастся что-нибудь с него взыскать.

Главные новости

У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку
Важно

У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку

В Риге из окна восьмого этажа выпал подросток: подробности
Важно

В Риге из окна восьмого этажа выпал подросток: подробности

Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет
Важно

Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Два знакомых лекарства могут «убрать» жир из печени: неожиданный эффект

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

«Нет ничего страшнее»: боксёр Кристапс Зутис рассказал о потере дочери

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

В последний путь: чем помогут государство и самоуправления

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

Полиция просит опознать человека (ФОТО)

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Школа военных водолазов: Латвия готовит ценных специалистов для НАТО

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

Кризис на Ближнем Востоке: министерствам поручили срочно оценить возможные последствия

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

