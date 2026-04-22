Пойдём пешком? Авиакомпании режут рейсы и вводят новые сборы

Авиакомпании по всему миру массово сокращают рейсы, поднимают цены и вводят дополнительные сборы. Причина — резкий скачок стоимости авиационного топлива.
За последние недели цена выросла с примерно $85–90 до $150–200 за баррель. Для отрасли, где топливо может составлять до четверти всех расходов, это означает одно — платить будет пассажир.
В European Commission уже предупреждают: Европа может столкнуться с дефицитом топлива летом. В крайнем случае обсуждается даже перераспределение ресурсов между странами.
Первые последствия уже на поверхности.
Авиакомпании режут расписание, отменяют сотни рейсов и пересматривают планы на год. Некоторые сокращают до 10% полётов, другие вводят топливные надбавки и повышают цены на дальние маршруты.
Параллельно растут и «мелкие» расходы.
За багаж — доплата. За дополнительные услуги — тоже. В отдельных случаях стоимость второй или третьей сумки увеличивается в разы.
Даже те перевозчики, кто пока держит цены, признают: это временно. Как только закончится запас заранее закупленного топлива, билеты начнут дорожать быстрее.
При этом значительная часть топлива для Европы идёт с Ближнего Востока — через Ормузский пролив, где сейчас и сосредоточен основной риск.
На фоне этого некоторые компании уже отказываются от расширения, другие — пересматривают прибыль, а часть — просто выжидает, насколько долго продлится ситуация.
И если раньше путешествие начиналось с выбора направления, то теперь — всё чаще с вопроса, сколько это будет стоить на самом деле.