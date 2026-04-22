"Мой старший ребенок учится в 7м классе латвийской школы. Ему повезло, и по принципу лотереи, которую Минобр назвал «постепенным переходом», он учил родной язык аж до 6-го класса. Теперь у него только «кружок» русского раз в неделю, где нормально язык он, конечно, не выучит.

Я постоянно правлю своих детей в устной и письменной речи, заставляю их писать мне сообщения, а не слать голосовые. Но иногда мне приходят вот такие как это, и в такие моменты мне хочется провалиться под землю от досады.

Это его родной язык! Я не спорю, что, живя в Латвии, он должен знать латышский! Но б***ь почему он не имеет права учить грамотный письменный русский, если это язык, на котором он думает, видит сны и разговаривает в семье и с друзьями?!?!

Легкоатлетка.

Выть хочется", - написала Ольга и поделилась фото переписки с сыном.

В комментариях родители рассказывают, что тоже прибывают в ужасе. Кто-то пытается учить с детьми родной язык дома. В том числе даже писать диктанты.

"Только двое из пяти ребят в 7 классе ( В СЕДЬМОМ КЛАССЕ! ) обычной латвийской школы в состоянии прочесть с листа вслух текст на родном языке, внятно и по-русски. Так, чтобы окружающие поняли. Про письменные результаты и почерк умолчу, скажу только, что начав писать диктанты в январе, мы с 1 класса дошли до 4-го на конец апреля. То есть в седьмом классе я получаю диктанты без ошибок за четвертый. Приложив к этому уйму усилий и своего личного времени", - рассказывает Марина, которая создала для детей группу "наверстывания" школьной программы в Риге.

"Двое детей школьников. 5-9 класс. Читают каждый день книги, карандашом подчёркивают неизвестные им слова, объясняю своими словами, но потом они их переписывают в специальные тетради , ищут значение в Гугл и учат. Так и учим русский язык. Смотрим, как в России пятиклассники читают Гоголя, завидуем", - рассказывает Кирилл.

"Всем, кто пишет "а что вам мешает самим выучить" хочется ответить, а что вам мешает стать миллионером, стать доктором наук или хотя бы сесть на диету? То и мешает, что когда нужно как-то вытянуть основные предметы, сделать домашку, нанять репетитора для латышского и математики, то на родной язык уже сил не остается. Особенно учитывая тот факт, что эффективной системы обучения русскому языку на кружках так быстро не успели создать. Так что советы "а ты стань суперменом" лучше придержать, просто из любви к ближнему", - отметила в комментариях правозащитник Елизавета Кривцова.