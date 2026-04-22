В школах больше всего не хватает помощников учителей и психологов

Глава департамента образования Министерства образования Рудольфс Кальванс отметил, что новая модель финансирования «Программа в школе» значительно увеличила средства, доступные для вспомогательного персонала в школах. Она обеспечивает большую гибкость в принятии решений, поскольку финансирование не привязано строго к заполнению конкретных должностей, поэтому школы могут сами решать, как наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Например, если не удается привлечь необходимое количество психологов, школы могут усилить поддержку другими способами, привлекая помощников учителей.

В то же время министерство подчеркивает, что главной проблемой по-прежнему остается наличие специалистов, и ситуация существенно не изменилась с начала года.

Согласно данным Государственной системы информации об образовании, на начало этого года количество вакансий для помощников учителей превысило 80 позиций. Число вакансий для школьных психологов, специалистов по коррекционной педагогике и логопедов в каждой из этих областей превышает несколько десятков.

Чуть меньше вакансий для библиотекарей и консультантов по профориентации в учебных заведениях, а дефицит кадров среди социальных работников относительно невелик.

В общей сложности на начало этого года в учебных заведениях было зарегистрировано 185 вакансий, обеспечение которых требует 316 573 евро в месяц.

Данные также показывают неравномерное использование финансирования между различными категориями вспомогательного персонала. Например, в случае с психологами и консультантами по вопросам карьеры фактическая рабочая нагрузка меньше запланированной, и эти средства часто перенаправляются на привлечение других специалистов там, где дефицит более выражен — помощников учителей, специалистов по коррекционной педагогике и логопедов.