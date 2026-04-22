Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ср, 22. Апреля
В школах больше всего не хватает помощников учителей и психологов

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 14:00

LETA

Согласно данным Министерства образования и науки, представленным в среду Комитету по образованию, культуре и науке Сейма, в школах местных самоуправлений наблюдается наибольшая нехватка помощников учителей, школьных психологов, специалистов по коррекционной педагогике и логопедов.

Глава департамента образования Министерства образования Рудольфс Кальванс отметил, что новая модель финансирования «Программа в школе» значительно увеличила средства, доступные для вспомогательного персонала в школах. Она обеспечивает большую гибкость в принятии решений, поскольку финансирование не привязано строго к заполнению конкретных должностей, поэтому школы могут сами решать, как наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Например, если не удается привлечь необходимое количество психологов, школы могут усилить поддержку другими способами, привлекая помощников учителей.

В то же время министерство подчеркивает, что главной проблемой по-прежнему остается наличие специалистов, и ситуация существенно не изменилась с начала года.

Согласно данным Государственной системы информации об образовании, на начало этого года количество вакансий для помощников учителей превысило 80 позиций. Число вакансий для школьных психологов, специалистов по коррекционной педагогике и логопедов в каждой из этих областей превышает несколько десятков.

Чуть меньше вакансий для библиотекарей и консультантов по профориентации в учебных заведениях, а дефицит кадров среди социальных работников относительно невелик.

В общей сложности на начало этого года в учебных заведениях было зарегистрировано 185 вакансий, обеспечение которых требует 316 573 евро в месяц.

Данные также показывают неравномерное использование финансирования между различными категориями вспомогательного персонала. Например, в случае с психологами и консультантами по вопросам карьеры фактическая рабочая нагрузка меньше запланированной, и эти средства часто перенаправляются на привлечение других специалистов там, где дефицит более выражен — помощников учителей, специалистов по коррекционной педагогике и логопедов.

Два знакомых лекарства могут «убрать» жир из печени: неожиданный эффект

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

«Нет ничего страшнее»: боксёр Кристапс Зутис рассказал о потере дочери

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

В последний путь: чем помогут государство и самоуправления

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

Полиция просит опознать человека (ФОТО)

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Школа военных водолазов: Латвия готовит ценных специалистов для НАТО

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

Кризис на Ближнем Востоке: министерствам поручили срочно оценить возможные последствия

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

