Угроза разлива нефти: Финляндия защищает побережье Балтики

По данным фонда, такие кольца будут закреплены в качестве меры предосторожности на островах в восточной части Финского залива на постоянной основе. Это позволит в случае необходимости быстро развернуть боновые заграждения и тем самым эффективно локализовать разлив нефти, предотвратив ее дальнейшее распространение до побережья.

Предварительно установленные кольца могут "значительно ускорить" проведение защитных мероприятий в случае аварии, пояснил начальник оперативного отдела финской береговой охраны в Финском заливе Юкка Пекка Лумилати.

Высокий риск аварии и разлива нефти на Балтике

Власти Финляндии, как и Германии и других стран, неоднократно предупреждали об угрозе нанесения серьезного экологического ущерба в результате возможной аварии с участием одного из танкеров российского "теневого флота" в Балтийском море. По данным Хельсинки, авария с участием танкера "теневого флота" может привести к разливу тысяч тонн сырой нефти в море. Ввиду частых перебоев в работе GPS-навигации в Балтийском море, невозможно исключить столкновения с другим судном.

В заявлении Фонд Джона Нурминена также отмечается, что риск разлива нефти в Балтийском море значительно усилился и в связи с атаками украинских беспилотников на российские нефтяные порты Приморск и Усть-Луга, расположенные в восточной части Финского залива.