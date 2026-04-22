Угроза разлива нефти: Финляндия защищает побережье Балтики

© Deutsche Welle 22 апреля, 2026 14:34

Финляндия принимает меры по защите балтийского побережья от возможного разлива нефти с танкеров российского "теневого флота". На скалах вокруг берегов финских островов устанавливаются металлические кольца для боновых заграждений, которые в случае аварии будут разворачиваться в качестве защитных барьеров от нефтяных загрязнений, сообщил в среду, 22 апреля, в Хельсинки финский Фонд Джона Нурминена, занимающийся защитой Балтийского моря.

По данным фонда, такие кольца будут закреплены в качестве меры предосторожности на островах в восточной части Финского залива на постоянной основе. Это позволит в случае необходимости быстро развернуть боновые заграждения и тем самым эффективно локализовать разлив нефти, предотвратив ее дальнейшее распространение до побережья. 

Предварительно установленные кольца могут "значительно ускорить" проведение защитных мероприятий в случае аварии, пояснил начальник оперативного отдела финской береговой охраны в Финском заливе Юкка Пекка Лумилати.

Высокий риск аварии и разлива нефти на Балтике

Власти Финляндии, как и Германии и других стран, неоднократно предупреждали об угрозе нанесения серьезного экологического ущерба в результате возможной аварии с участием одного из танкеров российского "теневого флота" в Балтийском море. По данным Хельсинки, авария с участием танкера "теневого флота" может привести к разливу тысяч тонн сырой нефти в море. Ввиду частых перебоев в работе GPS-навигации в Балтийском море, невозможно исключить столкновения с другим судном.

В заявлении Фонд Джона Нурминена также отмечается, что риск разлива нефти в Балтийском море значительно усилился и в связи с атаками украинских беспилотников на российские нефтяные порты Приморск и Усть-Луга, расположенные в восточной части Финского залива.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

В Риге из окна восьмого этажа выпал подросток: подробности
В Риге из окна восьмого этажа выпал подросток: подробности

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

