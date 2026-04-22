В последний путь: чем помогут государство и самоуправления

«Вдовья» поддержка

Половина пенсии умершего супруга

После смерти получателя латвийской пенсии (по старости, по инвалидности, по выслуге лет) супругу назначается пособие в размере 50% от пенсии умершего, назначенной в соответствии с законом «О государственных пенсиях», включая доплату к пенсии за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года.

Выплата «вдовьего» пособия продолжается 12 месяцев со дня смерти пенсионера. У пенсионера есть право на получение пособия, если:

- получатель пенсии на день смерти состоял в зарегистрированном браке;

- на день смерти получателя пенсии его супруг также являлся получателем пенсии по старости, по инвалидности или по выслуге лет.

В отличие от пенсии, с пособия подоходный налог не снимается.

(!) Заявление на назначение государственного пособия (на погребение, на пособие по случаю утраты супруга-пенсионера), а также пенсию по случаю потери кормильца можно подать в любое отделение VSAA.

По потере кормильца

Каков минимальный размер пенсии?

Размер пенсии по случаю потери кормильца рассчитывается в зависимости от накоплений страховых платежей умершего кормильца:

- одному потерявшему кормильца - 50% от пенсии;

- двум - 75% от пенсии;

- трем и более утратившим кормильца - 90% от пенсии.

Вместе с тем устанавливается размер минимальной пенсии по потере кормильца на каждого ребенка, потерявшего одного из родителей. В 2026 году он составляет:

- в возрасте до 7 лет - 213 евро;

- с 7 и до 24 лет (если ребенок продолжает очное образование) - 255 евро.

Пенсии по случаю потери кормильца выплачиваются за предыдущий месяц.

Пособие на погребение

Кто может получить?

В случае смерти члена семьи государство через Государственное агентство социального страхования (VSAA) выплачивает родственникам пособие на погребение. А если умер одинокий человек и организовать его похороны берутся друзья, коллеги, соседи, в конце концов? Могут ли они в таком случае получить положенное государством пособие на погребение?

Право на получение государственного пособия на погребение имеют:

- социально застрахованное лицо в случае смерти члена семьи, бывшего на его иждивении;

- член семьи застрахованного лица, если умерший был застрахованным лицом, безработным, получателем пенсии или государственного пособия социального обеспечения;

- лицо, которое фактически осуществило погребение, если умерший был застрахованным лицом, безработным, получателем пенсии или государственного пособия социального обеспечения;

- член семьи или житель, который осуществил погребение, если застрахованное лицо или бывший на его иждивении член семьи умер в течение месяца после прекращения периода уплаты взносов социального страхования.

* Пособие на погребение в случае смерти социально застрахованного лица – в размере двух его средних ежемесячных зарплат.

* В случае смерти безработного, если умерший получал пособие по безработице или имел статус ищущего работу и за него в период последних 36 месяцев осуществлялись страховые платежи на случай безработицы не менее 12 месяцев, пособие на погребение назначается и выплачивается в трехкратном размере государственного пособия социального обеспечения. В 2026 году – 561 евро (3 x 187 евро).

* В случае смерти члена семьи бывшего на иждивении застрахованного лица пособие на погребение назначается и выплачивается в трехкратном размере государственного пособия социального обеспечения. В 2026 году – 561 евро (3 x 187 евро). Назначается в случае смерти несовершеннолетнего ребенка или в возрасте до 24 лет, если тот учился очно.

* В случае смерти получателя пенсии по старости, по выслуге лет, специальной пенсии или страхового возмещения пособие на погребение назначается и выплачивается в размере двух месячных пенсий или страхового возмещения умершего, включая доплату к пенсии (если таковая была назначена) за периоды страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года.

* Для жителей с инвалидностью 1-й и 2-й групп пособие назначается в таком порядке, как нетрудоустроенным лицам, то есть в размере двух пенсий для неработающих.

* В случае смерти получателя пособия государственного социального обеспечения пособие на погребение назначается и выплачивается в двукратном размере государственного пособия социального обеспечения.

(!) Если умерший являлся одновременно получателем нескольких видов доходов (например, работающий пенсионер или работающий инвалид и т. д.), то выплачивается только одно пособие на погребение – то, которое больше.

Дополнительная поддержка

Чем помогут местные самоуправления?

Кроме государственной помощи каждое самоуправление имеет право назначить социальное единовременное пособие на погребение лицу, занимающемуся похоронами умершего жителя, задекларированного на данной территории. Размер помощи определяет местное самоуправление.

* В Риге предусмотрено пособие на погребение в размере 430 евро, но не более, чем сумма расходов на погребение. Заявление в социальную службу следует подать в течение двух месяцев после смерти жителя.

* В Даугавпилсе пособие на погребение назначается в размере 400 евро, но не более, чем сумма расходов на погребение, и если организаторы похорон и умершие имели статус нуждающегося лица.

* В Юрмале пособие на погребение назначается в размере 350 евро.

* В Вентспилсе пособие на погребение назначается в размере минимальной зарплаты в Латвии. Если было назначено пособие от VSAA, то социальная служба выплачивает в качестве помощи разницу между минимальной зарплатой и выплаченной VSAA суммой.

* В Лиепае занимающемуся похоронами жителю назначается пособие в размере 300 евро за вычетом пособия VSAA.

(!) В основном размер пособия самоуправления уменьшается на сумму, которую организатор похорон получил от VSAA или другого учреждения.

(!) Больше информации - на портале Государственного агентства социального страхования:

www.vsaa.gov.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА