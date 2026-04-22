Греческая клубника на прилавках: стоит ли покупать

Молодая да ранняя

Именно с греческой клубники ежегодно стартует сезон этой ягоды. На плантациях открытого грунта, расположенных преимущественно в регионе Илия на полуострове Пелопоннес, ее начинают собирать еще в марте. В середине апреля как раз наступает пик поставок.

Отличительная особенность греческой ягоды — плотная мякоть. Такие сорта выведены специально с учетом устойчивости к транспортировке. Один из самых распространенных — калифорнийская «камароса». На вид она почти идеальна: крупные, сочные ярко-красные плоды. Однако со вкусовыми качествами все сложнее.

Это общая проблема всех фруктов и ягод, выращиваемых на экспорт: они просто не успевают набрать насыщенный вкус. Кроме того, процесс созревания у плодов совпадает с началом их порчи. Ягода, которую везут через всю Европу в фурах, не должна испортиться раньше времени. Поэтому и были выведены промышленные сорта — внешне привлекательные и способные долго сохранять товарный вид.

Путь из Греции до латвийских прилавков занимает как минимум пять дней. За это время местная клубника уже потеряла бы вкус и начала портиться. Поэтому в наших широтах выращивают ягоды совершенно других сортов.

Холод замедляет процессы гниения. Поскольку клубника не дозревает после сбора, как, например, зимние яблоки, ее не имеет смысла собирать совсем недозрелой, но и переспевшей она быть не может. Обычно ягоды снимают слегка недозрелыми — отсюда светлые участки у чашелистика. Именно по состоянию этих зеленых листочков можно определить свежесть: если они увядшие, потемневшие или сухие — значит, ягода долго хранилась.

О ядохимикатах

Чтобы избавиться от вредителей и грибковых болезней, применяют средства защиты растений. Разрешены только препараты, одобренные в Евросоюзе. За их использование отвечают сами фермеры, а санитарные службы контролируют соблюдение требований.

Тем не менее обработки проводятся с завидной регулярностью. Используются химические и биологические препараты против прозрачного земляничного клеща. Обязательно и профилактическое опрыскивание перед цветением для стимуляции завязей, а также для борьбы с долгоносиком, серой гнилью, мучнистой росой, антракнозом и другими заболеваниями. Всего до момента созревания посадки могут обрабатывать до пяти раз.

Следы этих пестицидов сохраняются в ягодах. Это связано и с климатом: в более теплой Греции вредители и болезни распространяются гораздо быстрее. Даже по греческому законодательству в стране разрешено использовать больше средств защиты растений, чем в Латвии.

Почему наша слаще

Доказано, что польская и латвийская клубника, как правило, слаще и ароматнее испанской или греческой. Причина — в климате. Даже в теплые дни ночи у нас прохладные, и кустики с созревающими ягодами подвержены воздействию колебания дневных и ночных температур. Чем выше температурная амплитуда, тем больше сахара накапливается в плодах. Кроме того, местная клубника попадает на прилавок уже через несколько часов после сбора, тогда как импортную везут до потребителя несколько дней.

По одинаковой технологии

Собираемые в северных широтах ягоды из–за прохладных ночей обычно слаще. В этом и кроется преимущество латвийской ягоды. Именно поэтому клубничные поля есть не только в Латвии, но и в Эстонии, и в Финляндии, где климат куда более суров.

В начале апреля латвийские фермеры начали высаживать в теплицах и туннелях новые саженцы и обрабатывать имеющиеся. Кустики чаще всего привозят из Нидерландов и Германии. Чтобы получить товарную продукцию, технология обработки пестицидами, минеральными удобрениями и стимуляторами роста одинаковая что для Греции, что для Латвии.

Однако греческую ягоду выдать за латвийскую не получится, поскольку она созреет в лучшем случае к началу июня. А вот польскую — вполне вероятно. Ведь в мае начнется сезон поставок из Польши. Польская клубника заслуженно занимает лидирующие позиции на рынках Европы. В 2025 году, по версии портала Taste Atlas, кашубская клубника заняла второе место в рейтинге 100 лучших фруктов и ягод в мире, уступив только греческому персику.

Поэтому не случайно зачастую польскую ягоду выдают за латвийскую. А она, в свою очередь, у наших северных соседей — эстонцев превращается уже в местную. В прошлом году на рынке в Пярну после проверки санитарной службы за одну ночь эстонская клубника моментально стала латвийской. При этом эстонцы имели вполне обоснованное подозрение, что ягода была выращена вовсе не в Латвии, а в той же Польше.

Как видно, распознать по вкусу, аромату и внешнему виду государственное происхождение клубники не так–то просто. Но торговец обязан предъявлять накладные на закупку товара и указывать страну происхождения на ценнике.

Как выбирать?

Идеальная клубника должна быть сухой, плотной, с гладкой поверхностью, без каких-либо признаков повреждений или пятен. Не стоит покупать ягоды, которые выглядят влажными, пересохшими или имеют признаки плесени.

Зрелая клубника отличается насыщенным, равномерным цветом. Если на плоде есть белые или зеленоватые участки, особенно у кончика, скорее всего, он будет кислым. Обратите внимание и на размер: ягоды в упаковке должны быть примерно одинаковыми — это признак того, что они одного сорта и перед продажей не перебирались многократно.

Польза и возможный вред

Несмотря на особенности вкуса греческой клубники, лакомиться ею необходимо, ведь она остается полезным продуктом. Всего 100-150 граммов обеспечивают человеку суточную норму витамина С. Ягода содержит антоцианы — природные пигменты, придающие ей красный цвет. Чем темнее ягода, тем больше в ней антоцианов и тем она полезнее. Также в ней присутствует физетин — соединение, которое может положительно влиять на память.

Однако клубника относится к аллергенным продуктам. У некоторых людей она может вызывать кожные реакции. Чувствительность зависит как от сорта, так и от индивидуальных особенностей организма.

Александр ФЕДОТОВ



