«Вы обкрадываете латвийские семьи!» Мошенники подделывают LSM — будьте бдительны! (2)

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 13:41

Важно 2 комментариев

Окошко рекламы на ФБ гласило: «Вы обкрадываете латвийские семьи!» — передача «Krustpunktā» завершилась скандалом: Мартиньш Казакс в ярости покинул студию.

Кликаете, и перед вами сенсационная новость! "Дебаты о кредитах и инфляции, закончилось полным хаосом. Янис Домбурс обвинил Банк Латвии и Мартиньша Казака в сокрытии такого вида прибыли, который делает богатыми обычных людей за счет банков".

Далее идут «шокирующие сцены в передаче «Krustpunktā», когда президент Банка Латвии отказался отвечать и покинул эфир», а также расшифровка «диалога» Домбурса и Казакса.

Янис Домбурс: «Копить? Серьезно? При такой инфляции накопления — это изначально обреченный проект. Вы здесь, чтобы защищать крупные банки, пока простые люди страдают. Вы лжете латышам прямо в глаза!»

Мартиньш Казакс: «Янис, это опасная риторика. Мы гарантируем финансовую стабильность».

Янис Домбурс: «Вы гарантируете свои бонусы! Я знаю, как устроена эта игра. Богатые становятся богаче, потому что они не копят деньги в банке под 0,01 % годовых. Они используют инструменты, которые вы держите в секрете. Я говорю об автоматизированных торговых системах на основе искусственного интеллекта».

Мартиньш Казакс: «Здесь мы вступаем на нерегулируемую территорию. Я предупреждаю о спекуляциях».

Янис Домбурс: «Предупреждает, потому что боится! Я использую систему под названием Taku Luxentis. Это не банк. Это алгоритм, который автоматически использует колебания рынка. Я его использую. Моя команда его использует. Результаты? Они превосходят все, что предлагают фонды и сберегательные счета... Посмотрите на мой телефон. Вот данные о пользователе из Валмиеры. Он начал с 275 евро. Сейчас он зарабатывает 7 000 евро в месяц. Без кредита. Без долгов перед банком. Разве он лжет?»

Мартиньш Казакс: «Это безответственный маркетинг! Люди должны доверять признанным банкам!»

Янис Домбурс: «Они доверились вам и потеряли свою покупательную способность! Taku Luxentis исключает человеческие ошибки. Система работает автоматически. И вы это ненавидите, Мартиньш, потому что, если все латыши начнут этим пользоваться, банки потеряют свою власть. Секрет раскрыт».

(В этот момент Мартиньш Казакс встал, сказал: «Я этого не потерплю», снял микрофон и покинул площадку съемок, пока камеры продолжали записывать)...."

Далее описывается история Эдгара Озолса, который избавился от своих долгов за два месяца... Словно этого мало, следуют «комментарии экспертов» - Гунтиса Белявскиса, бывший председатель правления AS Citadele banka, и Ины Штейнбуки, экономиста, члена Латвийской академии наук. Они наперебой «расхваливают» Taku Luxentis.

Далее идет прямая ссылка на неисчерпаемый «источник денег» с предложением поторопиться с регистрацией, поскольку из Латвии почему-то регистрируют в день только 20 пользователей...

Круто! Т.е. это было бы круто. Если бы не было очередной МОШЕННИЧЕСКОЙ СХЕМОЙ ПО ОТЪЕМУ ДЕНЕГ У НАСЕЛЕНИЯ (в этом смысле заголовок фейка вполне правдив в его первой части).

Разумеется никакой Казакс никакую студию LSM не покидал, весь диалог - выдумка от начала до конца. Как и комментарии экспертов. 

Как определить, что это фейк? Проще простого:

а) электронный адрес не имеет ничего общего с LSM

б) ни одна ссылка на «портале» не работает – кликай не кликай.

Ну и

в) «бесплатных денег» в мире не бывает.

Так что еще раз – будьте бдительны и не доверяйтесь мошенникам.

А то вам еще и не такое покажут: 

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс
Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс (1)

«Лёгка отлетика»: как теперь русские дети пишут на родном языке
«Лёгка отлетика»: как теперь русские дети пишут на родном языке (1)

В Риге из окна восьмого этажа выпал подросток: подробности
В Риге из окна восьмого этажа выпал подросток: подробности

Два знакомых лекарства могут «убрать» жир из печени: неожиданный эффект (2)

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

«Нет ничего страшнее»: боксёр Кристапс Зутис рассказал о потере дочери (2)

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

В последний путь: чем помогут государство и самоуправления (2)

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс (2)

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

Полиция просит опознать человека (ФОТО) (2)

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Школа военных водолазов: Латвия готовит ценных специалистов для НАТО (2)

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

Кризис на Ближнем Востоке: министерствам поручили срочно оценить возможные последствия (2)

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

