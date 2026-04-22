Способность вооружённых сил Латвии противостоять угрозам с воздуха никогда не будет абсолютной. Об этом в интервью программе «Rīta panorāma» на Латвийском телевидении заявил министр обороны Андрис Спрудс.

По его словам, Латвия делает всё возможное и для обнаружения дронов, и для противодействия им. Однако министр подчеркнул, что «дронная стена никогда не будет из камня или бетона, так же как израильский “Железный купол” не железный и не купол, а способность».

Спрудс отметил, что это реальность, которую необходимо понимать. При этом такие способности нужно постоянно развивать, и именно этим Латвия сейчас занимается.

Министр напомнил, что с начала года у латвийских вооружённых сил уже есть перехватывающие дроны местного производства. Кроме того, в этом году планируется закупить ещё как минимум 500 аппаратов такого типа.

Говоря о развитии индустрии беспилотников, Спрудс заявил, что Латвия уже добилась в этой сфере серьёзных успехов. Но в будущем стране нужно целенаправленно двигаться к внедрению автономных систем, которые сделают жизнь безопаснее и при необходимости смогут заменить человека.

Для этого, отметил министр, понадобятся высококвалифицированные специалисты. По его словам, хорошая новость в том, что латвийские предприятия уже могут позволить себе привлекать таких специалистов и на международном уровне.

Спрудс несколько раз подчеркнул, что Латвия вправе гордиться тем, что уже сделано в сфере дронов, но останавливаться на этом нельзя. По его словам, оборона страны должна стремиться к самодостаточности, однако для самоуспокоенности здесь места нет.

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление
«О каком патриотизме там можно говорить?» Шмитс о жизни в бедных регионах
«О каком патриотизме там можно говорить?» Шмитс о жизни в бедных регионах

Знаменитые мотоциклы без тормозов? Массовый отзыв моделей

Почти 17 тысяч мотоциклов могут внезапно остаться без тормозов — и речь не о старых байках, а о новых моделях.

ЕС готовит новые санкции против Ирана из-за Ормузского пролива

Евросоюз собирается расширить санкции против Ирана, добавив меры за нарушение свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 21 апреля заявила после заседания министров иностранных дел ЕС, что по этому вопросу уже есть политическое согласие, но сам механизм ещё требует юридической доработки.

Смоет, сдует, заморозит! В выходные ждем циклон: дождь, снег и ветер до 25 м/с

В конце недели погода в Латвии резко испортится. После сравнительно спокойных дней страну накроет циклон: усилится ветер, начнутся осадки, а температура пойдёт вниз. В Риге к воскресенью днём будет всего около +7, в Лиепае - около +6, в Даугавпилсе - около +7, в Валмиере - тоже около +7.

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление

21 апреля Государственный контроль опубликовал результаты ревизии системы закупок тепловой энергии в Риге. Министерство экономики на этом фоне напомнило о своей роли в снижении роста тарифа.

Если война вокруг Ирана затянется ещё на месяц, нефтяной рынок может столкнуться уже не просто с нервозностью, а с реальным дефицитом поставок. Как пишет Bloomberg, глава исследований Gunvor Group Фредерик Лассер предупредил, что в таком случае на рынке начнут заканчиваться поставки. Главный экономист Trafigura Group Саад Рахим заявил, что конфликт уже привёл к потере около 1 млрд баррелей поставок, а при дальнейшем затягивании войны этот объём может вырасти до 1,5 млрд баррелей.

В латвийском сегменте соцсети Threads вспыхнула острая дискуссия о языках, уважении и общественных нормах. Поводом стал пост Аниты Крузе, которая рассказала о негативной реакции на то, что в повседневной жизни использует несколько языков.

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном. По его словам, пауза будет действовать до тех пор, пока Тегеран не выработает единое предложение и пока переговоры не завершатся «так или иначе». Reuters сообщает, что о бессрочном продлении Трамп заявил 22 апреля, при этом оставив открытым вопрос, согласны ли с этим Иран и Израиль.

