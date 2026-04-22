По его словам, Латвия делает всё возможное и для обнаружения дронов, и для противодействия им. Однако министр подчеркнул, что «дронная стена никогда не будет из камня или бетона, так же как израильский “Железный купол” не железный и не купол, а способность».

Спрудс отметил, что это реальность, которую необходимо понимать. При этом такие способности нужно постоянно развивать, и именно этим Латвия сейчас занимается.

Министр напомнил, что с начала года у латвийских вооружённых сил уже есть перехватывающие дроны местного производства. Кроме того, в этом году планируется закупить ещё как минимум 500 аппаратов такого типа.

Говоря о развитии индустрии беспилотников, Спрудс заявил, что Латвия уже добилась в этой сфере серьёзных успехов. Но в будущем стране нужно целенаправленно двигаться к внедрению автономных систем, которые сделают жизнь безопаснее и при необходимости смогут заменить человека.

Для этого, отметил министр, понадобятся высококвалифицированные специалисты. По его словам, хорошая новость в том, что латвийские предприятия уже могут позволить себе привлекать таких специалистов и на международном уровне.

Спрудс несколько раз подчеркнул, что Латвия вправе гордиться тем, что уже сделано в сфере дронов, но останавливаться на этом нельзя. По его словам, оборона страны должна стремиться к самодостаточности, однако для самоуспокоенности здесь места нет.