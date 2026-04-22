Знаменитые мотоциклы без тормозов? Массовый отзыв моделей

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 09:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Почти 17 тысяч мотоциклов могут внезапно остаться без тормозов — и речь не о старых байках, а о новых моделях.

Компания Harley-Davidson объявила отзыв мотоциклов 2025 и 2026 годов выпуска. Причина — в конструкции задней тормозной системы. По данным регулятора , тормозная линия может соприкасаться с электронным блоком управления.

Это приводит к повреждению шланга, утечке тормозной жидкости и — в итоге — к потере заднего тормоза.

Производитель уже заявил, что проверит все затронутые мотоциклы и устранит проблему бесплатно. Владельцев уведомят письмами, рассылка начнётся 18 мая.

При этом это не единственный тревожный сигнал на рынке.

Около 1,4 миллиона пикапов Ford F-150 также попали под отзыв. У моделей 2015–2017 годов возможен сбой в системе трансмиссии.

В отдельных случаях автомобиль может неожиданно перейти на вторую передачу — что повышает риск потери контроля.

Владельцам предложат обновление программного обеспечения, также без оплаты. Первые уведомления начнут рассылать уже в конце апреля.

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

