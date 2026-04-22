Знаменитые мотоциклы без тормозов? Массовый отзыв моделей

Компания Harley-Davidson объявила отзыв мотоциклов 2025 и 2026 годов выпуска. Причина — в конструкции задней тормозной системы. По данным регулятора , тормозная линия может соприкасаться с электронным блоком управления.

Это приводит к повреждению шланга, утечке тормозной жидкости и — в итоге — к потере заднего тормоза.

Производитель уже заявил, что проверит все затронутые мотоциклы и устранит проблему бесплатно. Владельцев уведомят письмами, рассылка начнётся 18 мая.

При этом это не единственный тревожный сигнал на рынке.

Около 1,4 миллиона пикапов Ford F-150 также попали под отзыв. У моделей 2015–2017 годов возможен сбой в системе трансмиссии.

В отдельных случаях автомобиль может неожиданно перейти на вторую передачу — что повышает риск потери контроля.

Владельцам предложат обновление программного обеспечения, также без оплаты. Первые уведомления начнут рассылать уже в конце апреля.