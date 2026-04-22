ЕС поставил новый миграционный рекорд. Уже 64,2 млн приезжих

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 11:10

Мир 0 комментариев

Число иммигрантов в Европейском союзе в 2025 году выросло до рекордных 64,2 миллиона. Это примерно на 2,1 миллиона больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2010 году этот показатель составлял около 40 миллионов.

Больше всего родившихся за рубежом жителей по-прежнему живёт в Германии - почти 18 миллионов. При этом 72% из них находятся в трудоспособном возрасте.

Самый быстрый рост в последнее время зафиксирован в Испании. Там число родившихся за пределами страны жителей увеличилось примерно на 700 000 и достигло 9,5 миллиона.

Авторы исследования отмечают, что миграционная картина по Евросоюзу распределена крайне неравномерно. Если смотреть на долю иммигрантов по отношению к численности населения, особенно выделяются Люксембург, Мальта и Кипр.

Отдельно указано, что прошения о предоставлении убежища также сосредоточены в ограниченном числе стран. Почти три четверти всех заявок пришлись на Испанию, Италию, Францию и Германию.

При этом именно Германия приняла наибольшее число беженцев - 2,7 миллиона.

Комментарии (0)

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс
Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс

Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет
Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет

«Лёгка отлетика»: как теперь русские дети пишут на родном языке
«Лёгка отлетика»: как теперь русские дети пишут на родном языке

Два знакомых лекарства могут «убрать» жир из печени: неожиданный эффект

Наука 0 комментариев

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

«Нет ничего страшнее»: боксёр Кристапс Зутис рассказал о потере дочери

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

В последний путь: чем помогут государство и самоуправления

Важно 0 комментариев

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс

Важно 0 комментариев

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

Полиция просит опознать человека (ФОТО)

Новости Латвии 0 комментариев

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Школа военных водолазов: Латвия готовит ценных специалистов для НАТО

Новости Латвии 0 комментариев

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

Кризис на Ближнем Востоке: министерствам поручили срочно оценить возможные последствия

Новости Латвии 0 комментариев

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

