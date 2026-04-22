ЕС поставил новый миграционный рекорд. Уже 64,2 млн приезжих

Больше всего родившихся за рубежом жителей по-прежнему живёт в Германии - почти 18 миллионов. При этом 72% из них находятся в трудоспособном возрасте.

Самый быстрый рост в последнее время зафиксирован в Испании. Там число родившихся за пределами страны жителей увеличилось примерно на 700 000 и достигло 9,5 миллиона.

Авторы исследования отмечают, что миграционная картина по Евросоюзу распределена крайне неравномерно. Если смотреть на долю иммигрантов по отношению к численности населения, особенно выделяются Люксембург, Мальта и Кипр.

Отдельно указано, что прошения о предоставлении убежища также сосредоточены в ограниченном числе стран. Почти три четверти всех заявок пришлись на Испанию, Италию, Францию и Германию.

При этом именно Германия приняла наибольшее число беженцев - 2,7 миллиона.