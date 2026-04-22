Нынешнее состояние рынка уже не соответствует современным требованиям. Последние серьёзные ремонтные работы там проводились ещё в советское время.

Четыре павильона хотят сохранить для торговли продуктами, общепита и другими товарами. А Мясной павильон, который является самым крупным, намерены превратить в объект, способный привлечь больше посетителей.

Глава «Rīgas nami» Оярс Валкерс назвал одним из вариантов использование Мясного павильона для нужд Музея современного искусства. Однако дальше идея пока не продвинулась из-за вопроса финансирования. Поэтому управляющему приходится искать формат, который сможет привести на рынок более широкую публику и при этом будет рентабельным. Среди самых выгодных направлений он назвал спорт, активные развлечения и гастрономические проекты.

Не исключено, что в будущем автомобилистам придётся оставлять машины на территории бывшего рынка промышленных товаров, которую хотят приспособить под парковку. При этом парковки на нынешней территории Центрального рынка могут ликвидировать.

Сейчас в рынок уже вложено 1,9 миллиона евро. Но для восстановления муниципальной собственности требуется ещё 18 миллионов евро. В целом же до 2030 года на полное обновление не хватает 27 миллионов евро.

При этом предприятие не просит деньги у самоуправления. «Rīgas nami» готово вкладывать собственные накопления и брать кредит в банке. От думы компания хочет только одного - продлить договор на управление на 30 лет. Сейчас он действует до 2038 года, но предприятие хочет сохранить право управлять Центральным рынком до 2068 года.