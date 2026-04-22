Центральный рынок Риги приговорили? Не совсем, но музей, спорт и новая парковка неизбежны (1)

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 08:25

Важно 1 комментариев

Центральный рынок Риги, который давно считается одной из главных исторических визитных карточек столицы, подошёл к моменту, когда откладывать перемены уже невозможно. До 2030 года, когда рынку исполнится 100 лет, предприятие «Rīgas nami» планирует обновить павильоны и всю территорию. Об этом пишет LSM.

Нынешнее состояние рынка уже не соответствует современным требованиям. Последние серьёзные ремонтные работы там проводились ещё в советское время.

Четыре павильона хотят сохранить для торговли продуктами, общепита и другими товарами. А Мясной павильон, который является самым крупным, намерены превратить в объект, способный привлечь больше посетителей.

Глава «Rīgas nami» Оярс Валкерс назвал одним из вариантов использование Мясного павильона для нужд Музея современного искусства. Однако дальше идея пока не продвинулась из-за вопроса финансирования. Поэтому управляющему приходится искать формат, который сможет привести на рынок более широкую публику и при этом будет рентабельным. Среди самых выгодных направлений он назвал спорт, активные развлечения и гастрономические проекты.

Не исключено, что в будущем автомобилистам придётся оставлять машины на территории бывшего рынка промышленных товаров, которую хотят приспособить под парковку. При этом парковки на нынешней территории Центрального рынка могут ликвидировать.

Сейчас в рынок уже вложено 1,9 миллиона евро. Но для восстановления муниципальной собственности требуется ещё 18 миллионов евро. В целом же до 2030 года на полное обновление не хватает 27 миллионов евро.

При этом предприятие не просит деньги у самоуправления. «Rīgas nami» готово вкладывать собственные накопления и брать кредит в банке. От думы компания хочет только одного - продлить договор на управление на 30 лет. Сейчас он действует до 2038 года, но предприятие хочет сохранить право управлять Центральным рынком до 2068 года.

Почти 17 тысяч мотоциклов могут внезапно остаться без тормозов — и речь не о старых байках, а о новых моделях.

Евросоюз собирается расширить санкции против Ирана, добавив меры за нарушение свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 21 апреля заявила после заседания министров иностранных дел ЕС, что по этому вопросу уже есть политическое согласие, но сам механизм ещё требует юридической доработки.

В конце недели погода в Латвии резко испортится. После сравнительно спокойных дней страну накроет циклон: усилится ветер, начнутся осадки, а температура пойдёт вниз. В Риге к воскресенью днём будет всего около +7, в Лиепае - около +6, в Даугавпилсе - около +7, в Валмиере - тоже около +7.

21 апреля Государственный контроль опубликовал результаты ревизии системы закупок тепловой энергии в Риге. Министерство экономики на этом фоне напомнило о своей роли в снижении роста тарифа.

Если война вокруг Ирана затянется ещё на месяц, нефтяной рынок может столкнуться уже не просто с нервозностью, а с реальным дефицитом поставок. Как пишет Bloomberg, глава исследований Gunvor Group Фредерик Лассер предупредил, что в таком случае на рынке начнут заканчиваться поставки. Главный экономист Trafigura Group Саад Рахим заявил, что конфликт уже привёл к потере около 1 млрд баррелей поставок, а при дальнейшем затягивании войны этот объём может вырасти до 1,5 млрд баррелей.

В латвийском сегменте соцсети Threads вспыхнула острая дискуссия о языках, уважении и общественных нормах. Поводом стал пост Аниты Крузе, которая рассказала о негативной реакции на то, что в повседневной жизни использует несколько языков.

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном. По его словам, пауза будет действовать до тех пор, пока Тегеран не выработает единое предложение и пока переговоры не завершатся «так или иначе». Reuters сообщает, что о бессрочном продлении Трамп заявил 22 апреля, при этом оставив открытым вопрос, согласны ли с этим Иран и Израиль.

