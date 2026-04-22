Трамп продлил перемирие с Ираном, но оставил Ормуз под блокадой

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 08:52

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном. По его словам, пауза будет действовать до тех пор, пока Тегеран не выработает единое предложение и пока переговоры не завершатся «так или иначе». Reuters сообщает, что о бессрочном продлении Трамп заявил 22 апреля, при этом оставив открытым вопрос, согласны ли с этим Иран и Израиль.

Трамп написал, что пошёл на этот шаг на фоне раскола внутри иранского руководства, а также по просьбе пакистанской стороны. Одновременно он дал понять, что давление никуда не делось: США сохраняют морскую блокаду и военную готовность. Reuters прямо указывает, что американская блокада иранской морской торговли остаётся в силе, а Тегеран воспринимает это как акт войны.

На этом фоне новый раунд переговоров снова повис в воздухе. Axios сообщил, что поездка в Исламабад вице-президента США Джей Ди Вэнса была сначала задержана, а затем отложена на неопределённый срок после отказа Ирана участвовать в новых переговорах. Белый дом это подтвердил.

Иранская сторона, по данным Axios со ссылкой на Tasnim, через пакистанского посредника дала понять, что не будет участвовать в переговорах в Исламабаде. Причиной названы продолжающееся давление со стороны США и отсутствие условий для реальной сделки. При этом Reuters отмечает, что иранские представители скептически отнеслись к продлению перемирия и заявили, что сами о такой просьбе не просили.

Таким образом, формально пауза в боевых действиях продлена, но переговорный процесс снова буксует, а военное и экономическое давление сохраняется. История выглядит как очередная пауза без гарантии, что она не закончится новым срывом.

 

«О каком патриотизме там можно говорить?» Шмитс о жизни в бедных регионах
Важно

«О каком патриотизме там можно говорить?» Шмитс о жизни в бедных регионах (2)

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление
Важно

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление

Ещё месяц войны — и нефть взлетит до небес. Считаем дни до мирового кризиса
Важно

Ещё месяц войны — и нефть взлетит до небес. Считаем дни до мирового кризиса

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Знаменитые мотоциклы без тормозов? Массовый отзыв моделей

Всюду жизнь 09:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Почти 17 тысяч мотоциклов могут внезапно остаться без тормозов — и речь не о старых байках, а о новых моделях.

ЕС готовит новые санкции против Ирана из-за Ормузского пролива

Важно 09:36

Важно 0 комментариев

Евросоюз собирается расширить санкции против Ирана, добавив меры за нарушение свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 21 апреля заявила после заседания министров иностранных дел ЕС, что по этому вопросу уже есть политическое согласие, но сам механизм ещё требует юридической доработки.

Смоет, сдует, заморозит! В выходные ждем циклон: дождь, снег и ветер до 25 м/с

Важно 09:17

Важно 0 комментариев

В конце недели погода в Латвии резко испортится. После сравнительно спокойных дней страну накроет циклон: усилится ветер, начнутся осадки, а температура пойдёт вниз. В Риге к воскресенью днём будет всего около +7, в Лиепае - около +6, в Даугавпилсе - около +7, в Валмиере - тоже около +7.

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление

Важно 09:07

Важно 0 комментариев

21 апреля Государственный контроль опубликовал результаты ревизии системы закупок тепловой энергии в Риге. Министерство экономики на этом фоне напомнило о своей роли в снижении роста тарифа.

Ещё месяц войны — и нефть взлетит до небес. Считаем дни до мирового кризиса

Важно 09:01

Важно 0 комментариев

Если война вокруг Ирана затянется ещё на месяц, нефтяной рынок может столкнуться уже не просто с нервозностью, а с реальным дефицитом поставок. Как пишет Bloomberg, глава исследований Gunvor Group Фредерик Лассер предупредил, что в таком случае на рынке начнут заканчиваться поставки. Главный экономист Trafigura Group Саад Рахим заявил, что конфликт уже привёл к потере около 1 млрд баррелей поставок, а при дальнейшем затягивании войны этот объём может вырасти до 1,5 млрд баррелей.

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает

Выбор редакции 09:00

Выбор редакции 0 комментариев

В латвийском сегменте соцсети Threads вспыхнула острая дискуссия о языках, уважении и общественных нормах. Поводом стал пост Аниты Крузе, которая рассказала о негативной реакции на то, что в повседневной жизни использует несколько языков.

