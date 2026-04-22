Трамп продлил перемирие с Ираном, но оставил Ормуз под блокадой

Трамп написал, что пошёл на этот шаг на фоне раскола внутри иранского руководства, а также по просьбе пакистанской стороны. Одновременно он дал понять, что давление никуда не делось: США сохраняют морскую блокаду и военную готовность. Reuters прямо указывает, что американская блокада иранской морской торговли остаётся в силе, а Тегеран воспринимает это как акт войны.

На этом фоне новый раунд переговоров снова повис в воздухе. Axios сообщил, что поездка в Исламабад вице-президента США Джей Ди Вэнса была сначала задержана, а затем отложена на неопределённый срок после отказа Ирана участвовать в новых переговорах. Белый дом это подтвердил.

Иранская сторона, по данным Axios со ссылкой на Tasnim, через пакистанского посредника дала понять, что не будет участвовать в переговорах в Исламабаде. Причиной названы продолжающееся давление со стороны США и отсутствие условий для реальной сделки. При этом Reuters отмечает, что иранские представители скептически отнеслись к продлению перемирия и заявили, что сами о такой просьбе не просили.

Таким образом, формально пауза в боевых действиях продлена, но переговорный процесс снова буксует, а военное и экономическое давление сохраняется. История выглядит как очередная пауза без гарантии, что она не закончится новым срывом.