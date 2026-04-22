Латвию продует: в среду ветер разгонится до 17 м/с

Главной особенностью дня станет ветер. Во второй половине дня и вечером северо-западный ветер усилится, а порывы местами достигнут 12-17 метров в секунду.

Воздух прогреется до +12..+17 градусов. На части побережья будет заметно прохладнее - от +7 до +9 градусов.

В Риге также обойдётся без осадков. Облачности станет больше, а вечером порывы северо-западного ветра усилятся до 17 метров в секунду. Днём в столице ожидается до +13 градусов, у моря - около +9.

На погоду влияют антициклон, расположенный на северо-западе Европы, и циклон на севере России. Атмосферное давление составит 1015-1019 гектопаскалей на уровне моря и продолжит снижаться.