Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Латвию продует: в среду ветер разгонится до 17 м/с

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 07:20

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В среду в Латвии сохранится сухая и сравнительно солнечная погода. Во второй половине дня, начиная с северных районов, небо постепенно затянут облака, но дождя синоптики не обещают.

Главной особенностью дня станет ветер. Во второй половине дня и вечером северо-западный ветер усилится, а порывы местами достигнут 12-17 метров в секунду.

Воздух прогреется до +12..+17 градусов. На части побережья будет заметно прохладнее - от +7 до +9 градусов.

В Риге также обойдётся без осадков. Облачности станет больше, а вечером порывы северо-западного ветра усилятся до 17 метров в секунду. Днём в столице ожидается до +13 градусов, у моря - около +9.

На погоду влияют антициклон, расположенный на северо-западе Европы, и циклон на севере России. Атмосферное давление составит 1015-1019 гектопаскалей на уровне моря и продолжит снижаться.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Ещё месяц войны — и нефть взлетит до небес. Считаем дни до мирового кризиса
Важно

Ещё месяц войны — и нефть взлетит до небес. Считаем дни до мирового кризиса

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление
Важно

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление

Бен Латвовскис нашел «присосавшихся». Это институт корпоративного управления Графса
Важно

Бен Латвовскис нашел «присосавшихся». Это институт корпоративного управления Графса (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Знаменитые мотоциклы без тормозов? Массовый отзыв моделей

Всюду жизнь 09:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Почти 17 тысяч мотоциклов могут внезапно остаться без тормозов — и речь не о старых байках, а о новых моделях.

Почти 17 тысяч мотоциклов могут внезапно остаться без тормозов — и речь не о старых байках, а о новых моделях.

Читать
Загрузка

ЕС готовит новые санкции против Ирана из-за Ормузского пролива

Важно 09:36

Важно 0 комментариев

Евросоюз собирается расширить санкции против Ирана, добавив меры за нарушение свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 21 апреля заявила после заседания министров иностранных дел ЕС, что по этому вопросу уже есть политическое согласие, но сам механизм ещё требует юридической доработки.

Евросоюз собирается расширить санкции против Ирана, добавив меры за нарушение свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 21 апреля заявила после заседания министров иностранных дел ЕС, что по этому вопросу уже есть политическое согласие, но сам механизм ещё требует юридической доработки.

Читать

Смоет, сдует, заморозит! В выходные ждем циклон: дождь, снег и ветер до 25 м/с

Важно 09:17

Важно 0 комментариев

В конце недели погода в Латвии резко испортится. После сравнительно спокойных дней страну накроет циклон: усилится ветер, начнутся осадки, а температура пойдёт вниз. В Риге к воскресенью днём будет всего около +7, в Лиепае - около +6, в Даугавпилсе - около +7, в Валмиере - тоже около +7.

В конце недели погода в Латвии резко испортится. После сравнительно спокойных дней страну накроет циклон: усилится ветер, начнутся осадки, а температура пойдёт вниз. В Риге к воскресенью днём будет всего около +7, в Лиепае - около +6, в Даугавпилсе - около +7, в Валмиере - тоже около +7.

Читать

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление

Важно 09:07

Важно 0 комментариев

21 апреля Государственный контроль опубликовал результаты ревизии системы закупок тепловой энергии в Риге. Министерство экономики на этом фоне напомнило о своей роли в снижении роста тарифа.

21 апреля Государственный контроль опубликовал результаты ревизии системы закупок тепловой энергии в Риге. Министерство экономики на этом фоне напомнило о своей роли в снижении роста тарифа.

Читать

Ещё месяц войны — и нефть взлетит до небес. Считаем дни до мирового кризиса

Важно 09:01

Важно 0 комментариев

Если война вокруг Ирана затянется ещё на месяц, нефтяной рынок может столкнуться уже не просто с нервозностью, а с реальным дефицитом поставок. Как пишет Bloomberg, глава исследований Gunvor Group Фредерик Лассер предупредил, что в таком случае на рынке начнут заканчиваться поставки. Главный экономист Trafigura Group Саад Рахим заявил, что конфликт уже привёл к потере около 1 млрд баррелей поставок, а при дальнейшем затягивании войны этот объём может вырасти до 1,5 млрд баррелей.

Если война вокруг Ирана затянется ещё на месяц, нефтяной рынок может столкнуться уже не просто с нервозностью, а с реальным дефицитом поставок. Как пишет Bloomberg, глава исследований Gunvor Group Фредерик Лассер предупредил, что в таком случае на рынке начнут заканчиваться поставки. Главный экономист Trafigura Group Саад Рахим заявил, что конфликт уже привёл к потере около 1 млрд баррелей поставок, а при дальнейшем затягивании войны этот объём может вырасти до 1,5 млрд баррелей.

Читать

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает

Выбор редакции 09:00

Выбор редакции 0 комментариев

В латвийском сегменте соцсети Threads вспыхнула острая дискуссия о языках, уважении и общественных нормах. Поводом стал пост Аниты Крузе, которая рассказала о негативной реакции на то, что в повседневной жизни использует несколько языков.

В латвийском сегменте соцсети Threads вспыхнула острая дискуссия о языках, уважении и общественных нормах. Поводом стал пост Аниты Крузе, которая рассказала о негативной реакции на то, что в повседневной жизни использует несколько языков.

Читать

Трамп продлил перемирие с Ираном, но оставил Ормуз под блокадой

Важно 08:52

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном. По его словам, пауза будет действовать до тех пор, пока Тегеран не выработает единое предложение и пока переговоры не завершатся «так или иначе». Reuters сообщает, что о бессрочном продлении Трамп заявил 22 апреля, при этом оставив открытым вопрос, согласны ли с этим Иран и Израиль.

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном. По его словам, пауза будет действовать до тех пор, пока Тегеран не выработает единое предложение и пока переговоры не завершатся «так или иначе». Reuters сообщает, что о бессрочном продлении Трамп заявил 22 апреля, при этом оставив открытым вопрос, согласны ли с этим Иран и Израиль.

Читать