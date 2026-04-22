Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Доплаты к пенсиям расширят: кто в Латвии получит больше с 2027 года (1)

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 08:05

Важно 1 комментариев

 

В Латвии готовят изменения в системе пенсионных доплат. Министерство благосостояния передало на общественное обсуждение доклад о развитии базовой пенсии, который предусматривает с 1 января 2027 года постепенное увеличение доплаты к пенсии по возрасту и введение новой доплаты за страховой стаж с 1996 года.

Реформу хотят запускать поэтапно. Сначала изменения коснутся пенсионеров, живущих в Латвии и достигших 85 лет. Для них стоимость одного года стажа до 31 декабря 1995 года предлагают увеличить на 0,50 евро. Одновременно министерство хочет ввести новую доплату за стаж, накопленный с 1 января 1996 года.

Затем круг получателей будут расширять каждые три года по возрастным группам. С 2030 года доплаты распространят на жителей от 80 лет, с 2033 года - от 75 лет, с 2036 года - от 70 лет, а с 2039 года - на всех пенсионеров с 65 лет.

Министерство объясняет такой порядок тем, что самые низкие пенсии сейчас получают именно самые пожилые жители. По данным ведомства, в феврале 2026 года средняя назначенная пенсия у людей от 85 лет составляла 503,71 евро, а вместе с доплатой - 586,31 евро. В целом по стране средняя назначенная пенсия была 640,67 евро, а с доплатой - 679,21 евро.

Отдельно в докладе указано, что 22% получателей пенсий до сих пор не имеют доплаты. Это люди, которым пенсия была назначена в 2021-2026 годах, хотя у них есть страховой стаж до конца 1995 года. Для этой группы доплату планируют назначить в 2027 и 2028 годах.

По расчётам министерства, дополнительные расходы из основного бюджета составят 13,4 млн евро в 2027 году, 34,8 млн евро в 2030 году и 400,1 млн евро в 2039 году, когда мера охватит всех пенсионеров от 65 лет. Для реализации планов потребуются поправки к закону «О государственных пенсиях» и другим связанным законам.

Главные новости

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление
Важно

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление

Бен Латвовскис нашел «присосавшихся». Это институт корпоративного управления Графса
Важно

Бен Латвовскис нашел «присосавшихся». Это институт корпоративного управления Графса (1)

Может ли Латвия полностью закрыться от угроз с воздуха? Спрудс даже не обещает
Важно

Может ли Латвия полностью закрыться от угроз с воздуха? Спрудс даже не обещает (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Знаменитые мотоциклы без тормозов? Массовый отзыв моделей (1)

Всюду жизнь 09:46

Почти 17 тысяч мотоциклов могут внезапно остаться без тормозов — и речь не о старых байках, а о новых моделях.

Читать
Загрузка

ЕС готовит новые санкции против Ирана из-за Ормузского пролива (1)

Важно 09:36

Евросоюз собирается расширить санкции против Ирана, добавив меры за нарушение свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 21 апреля заявила после заседания министров иностранных дел ЕС, что по этому вопросу уже есть политическое согласие, но сам механизм ещё требует юридической доработки.

Читать

Смоет, сдует, заморозит! В выходные ждем циклон: дождь, снег и ветер до 25 м/с (1)

Важно 09:17

В конце недели погода в Латвии резко испортится. После сравнительно спокойных дней страну накроет циклон: усилится ветер, начнутся осадки, а температура пойдёт вниз. В Риге к воскресенью днём будет всего около +7, в Лиепае - около +6, в Даугавпилсе - около +7, в Валмиере - тоже около +7.

Читать

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление (1)

Важно 09:07

21 апреля Государственный контроль опубликовал результаты ревизии системы закупок тепловой энергии в Риге. Министерство экономики на этом фоне напомнило о своей роли в снижении роста тарифа.

Читать

Ещё месяц войны — и нефть взлетит до небес. Считаем дни до мирового кризиса (1)

Важно 09:01

Если война вокруг Ирана затянется ещё на месяц, нефтяной рынок может столкнуться уже не просто с нервозностью, а с реальным дефицитом поставок. Как пишет Bloomberg, глава исследований Gunvor Group Фредерик Лассер предупредил, что в таком случае на рынке начнут заканчиваться поставки. Главный экономист Trafigura Group Саад Рахим заявил, что конфликт уже привёл к потере около 1 млрд баррелей поставок, а при дальнейшем затягивании войны этот объём может вырасти до 1,5 млрд баррелей.

Читать

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает (1)

Выбор редакции 09:00

В латвийском сегменте соцсети Threads вспыхнула острая дискуссия о языках, уважении и общественных нормах. Поводом стал пост Аниты Крузе, которая рассказала о негативной реакции на то, что в повседневной жизни использует несколько языков.

Читать

Трамп продлил перемирие с Ираном, но оставил Ормуз под блокадой (1)

Важно 08:52

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном. По его словам, пауза будет действовать до тех пор, пока Тегеран не выработает единое предложение и пока переговоры не завершатся «так или иначе». Reuters сообщает, что о бессрочном продлении Трамп заявил 22 апреля, при этом оставив открытым вопрос, согласны ли с этим Иран и Израиль.

Читать