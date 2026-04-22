В Латвии готовят изменения в системе пенсионных доплат. Министерство благосостояния передало на общественное обсуждение доклад о развитии базовой пенсии, который предусматривает с 1 января 2027 года постепенное увеличение доплаты к пенсии по возрасту и введение новой доплаты за страховой стаж с 1996 года.

Реформу хотят запускать поэтапно. Сначала изменения коснутся пенсионеров, живущих в Латвии и достигших 85 лет. Для них стоимость одного года стажа до 31 декабря 1995 года предлагают увеличить на 0,50 евро. Одновременно министерство хочет ввести новую доплату за стаж, накопленный с 1 января 1996 года.

Затем круг получателей будут расширять каждые три года по возрастным группам. С 2030 года доплаты распространят на жителей от 80 лет, с 2033 года - от 75 лет, с 2036 года - от 70 лет, а с 2039 года - на всех пенсионеров с 65 лет.

Министерство объясняет такой порядок тем, что самые низкие пенсии сейчас получают именно самые пожилые жители. По данным ведомства, в феврале 2026 года средняя назначенная пенсия у людей от 85 лет составляла 503,71 евро, а вместе с доплатой - 586,31 евро. В целом по стране средняя назначенная пенсия была 640,67 евро, а с доплатой - 679,21 евро.

Отдельно в докладе указано, что 22% получателей пенсий до сих пор не имеют доплаты. Это люди, которым пенсия была назначена в 2021-2026 годах, хотя у них есть страховой стаж до конца 1995 года. Для этой группы доплату планируют назначить в 2027 и 2028 годах.

По расчётам министерства, дополнительные расходы из основного бюджета составят 13,4 млн евро в 2027 году, 34,8 млн евро в 2030 году и 400,1 млн евро в 2039 году, когда мера охватит всех пенсионеров от 65 лет. Для реализации планов потребуются поправки к закону «О государственных пенсиях» и другим связанным законам.